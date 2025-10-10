Ζαφείρης: «Πρέπει να κάνουμε τρεις νίκες, πιστεύουμε σε εμάς»

Ο Χρήστος Ζαφείρης τόνισε ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει τρεις νίκες και δεν έκρυψε την πίστη του στην ομάδα. Αποστολή στη Γλασκώβη Δημήτρης Τομαράς.

Ο Χρήστος Ζαφείρης έκανε λόγο για μπλακ άουτ της Εθνικής μετά το 0-1.

Ο διεθνής μέσος, ωστόσο, στις δηλώσεις του μετά την ήττα από τη Σκωτία, τόνισε ότι όλοι πρέπει να σηκώσουν το κεφάλι και να δείξουν με τη Δανία τι μπορούν να κάνουν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζαφείρης:

«Μέχρι το γκολ που βάλαμε κάναμε σωστά τα πράγματα που έπρεπε. Μετά δεχθήκαμε τα γκολ, δύσκολο αποτέλεσμα για μας, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα. Πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι ψηλά και να δείξουμε ποιοι είμαστε με τη Δανία».

Για το πως εξηγεί την ανατροπή: «Κέρδισαν ένα κόρνερ κι έγινε ό,τι έγινε. Έπρεπε να συνεχίσουμε να παίζουμε το ποδόσφαιρό μας και να μην πάθουμε μπλακ άουτ. Να μην χάνουμε τη συγκέντρωσή μας. Τώρα κοιτάμε τη Δανία».

Για τη συνέχεια: «Μπροούμε να γυρίσουμε την κατάσταση. Σαφώς είναι πολύ δύσκολο πλέον. Πρέπει να κάνουμε τρεις νίκες, πιστεύουμε σε εμάς και ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε».

Για την κίτρινη που δέχθηκε: «Με έσπρωξε ο αντίπαλος και ο διαιτητής πίστεψε ότι έκανα θέατρο. Μου το είπε στο ημίχρονο, αλλά τι να το κάνω. Μου έκοψε το παιχνίδι, γιατί με περιόρισε στο τι μπορώ να κάνω στο αμυντικό κομμάτι. Δεν μπορούσα να πάω στις φάσεις όπως έπρεπε. Κι αυτοί άνθρωποι είναι και κάνουν λάθη, αλλά δεν πρέπει να συμβαίνουν στο επίπεδο που είμαστε».

