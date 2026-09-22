Γνωστός στην Ελλάδα διαιτητής ορίστηκε στην πρώτη αναμέτρηση της Εθνικής μας κόντρα στη Σερβία για τη League A του Nations League (24/9, 21:45).

Η Εθνική Ελλάδος ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις επίσημες υποχρεώσεις της, αντιμετωπίζοντας τη Σερβία στην πρώτη αγωνιστική της League A του Nations League (24/9, 21:45).

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αγωνιστεί πρώτα εκτός έδρας την ερχόμενη Πέμπτη, με την UEFA να ανακοινώνει και τα ονόματα των διαιτητών που ορίστηκαν για τα ερχόμενα παιχνίδια της διοργάνωσης.

Ο Σουηδός Γκλεν Νίμπεργκ είναι εκείνος που θα διευθύνει την αναμέτρηση. Πρόκειται για έναν γνώριμο ρέφερι καθώς είχε βρεθεί πρόσφατα στο στο ματς της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας, για τα playoffs του Champions League. Επιπλέον, είχε οριστεί στο Ολυμπιακός-Άρης τον Ιανουάριο του 2025, αλλά και στο Ολυμπιακός -ΑΕΚ στην κανονική διάρκεια της σεζόν 2022-2023, που είχε λήξει 0-0.

Βοηθοί του θα είναι οι Μαχμούντ Μπέιγκι και Αντρέας Σέντερκβιστ, ενώ ως τέταρτος ορίστηκε ο συμπατριώτης τους Άνταμ Λάντεμπεκ. VAR θα είναι ο Ισπανός Γκιγιέρμο Κουάδρα Φερνάντεθ και AVAR ο Θέσαρ Σότο Γκράδο.

