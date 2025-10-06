Με μοναδικό απόντα τον Καρέτσα ολοκληρώθηκε η πρώτη προπόνηση της Εθνικής για το ματς με τη Σκωτία.

Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε την πρώτη της προπόνηση για τον αγώνα με τη Σκωτία στη Γλασκώβη την ερχόμενη Πέμπτη.

Η προπόνηση έγινε υπό καταρρακτώδη βροχή στο μεγαλύτερο μερος και με μοναδικό απόντα τον ασθενή Καρέτσα, ο οποίος βρίσκεται στο Βέλγιο. Όσοι επαιξαν χθες με τις ομάδες τους εκαναν αποθεραπεία και οι υπόλοιποι γυμνάστηκαν κανονικά. Η Εθνική Ελλάδας θα προπονηθει αύριο στις 12 το μεσημέρι στου Ρέντη και στις 16:30 έχει προγραμματιστεί η αναχώρηση για τη Γλασκώβη.

Θυμίζουμε ότι οι διεθνείς στα playoffs για την άνοδο στο Nations League έκανε παρέλαση στη Γλασκώβη στις 25 Μαρτίου.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνιβιτς διέλυσε με 3-0 τους Σκωτσέζους και τώρα επιστρέφει στο Χάμπντεν Παρκ για την τρίτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η Εθνική μετά την εντός έδρας ήττα από τη Δανία δεν έχει περιθώρια γι' απώλεια βαθμών, ενώ σημαντικό θα είναι να φύγει αλώβητη για να πάρει έστω τη δεύτερη θέση.

Ο Γιοβάνοβιτς μίλησε για τα δύο ματς που έχει μπροστά της η Εθνική με Σκωτία και Δανία και ειδικά στο ματς της Πέμπτης που προηγείται, περιμένει από τους παίκτες μία εμφάνιση ανάλογη του περασμένου Μαρτίου και φυσικά τη νίκη. Αναλυτικά όσα είπε ο ομοσπονδιακός τεχνικός:

«Είμαστε έτοιμοι. Με τη διάθεση που δείχνουν οι ποδοσφαιριστές ερχόμενοι εδώ. Πάντα είχαν καλή διάθεση, ίσως τώρα θα έπρεπε να είναι ακόμα περισσότερη, επειδή το τελευταίο αποτέλεσμα και η εμφάνιση στον τελευταίο αγώνα δεν ήταν καλά. Είναι μία ευκαιρία να διορθώσουμε στα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας.

Υπάρχουν ορισμένα θέματα με τις απουσίες ορισμένων παικτών εξαιτίας των προβλημάτων που είχαν στις ομάδες τους. Αλλά δεν αλλάζει ο τρόπος σκέψης μας.

Τη Σκωτία πρόσφατα την αντιμετωπίσαμε στα playoffs. Τώρα είναι προκριματικά, θα έχει ενδιαφέρον. Θα πάμε στο ίδιο στάδιο και οι δύο ομάδες δεν έχουν αλλάξει πολύ τους τελευταίους έξι μήνες.

Πολλές αλλαγές στον τρόπο παιχνιδιού δεν περιμένω. Επειδή είναι σημαντικό ματς να έχουμε σε μία δύσκολη έδρα την ίδια αυτοπεποίθηση, να είμαστε το ίδιο καλοί. Να πάρουμε τον αγώνα για να αυξήσουμε τις πιθανότητές μας για την πρόκριση».