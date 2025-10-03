Τα ξημερώματα της Παρασκευής (03/10) η FIFA σε συνεργασία με την Adidas αποκάλυψαν τη επίσημη μπάλα των αγώνων για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Τα ξημερώματα της Παρασκευής (03/10) η FIFA μαζί με την Adidas παρουσίασαν την «TRIONDA», την επίσημη μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Η λέξη αυτή προέρχεται από τα ισπανικά και σημαίνει «τρία κύματα», μία σαφής αναφορά στη τριάδα των διοργανωτών εθνών. Πιο αναλυτικά, το σχέδιο διαθέτει ένα χρωματικό συνδυασμό κόκκινου, πράσινου και μπλε, που αντιπροσωπεύουν τα χρώματα των τριών χωρών, και περιλαμβάνει εθνικά σύμβολα: ένα φύλλο σφενδάμου για τον Καναδά, έναν αετό για το Μεξικό και ένα αστέρι για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το σχέδιο ολοκληρώνεται με χρυσά διακοσμητικά στοιχεία και λεπτομέρειες που σκιαγραφούν τα μοτίβα στην πρόσοψη της μπάλας, με τις χρυσές λεπτομέρειες να αποτίουν φόρο τιμής στο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο βρέθηκε στα αποκαλυπτήρια της «TRIONDA» και δεν απέφυγε να σχολιάσει τον σχεδιασμό της νέας μπάλας.

«Η επίσημη μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 26 είναι εδώ και είναι πανέμορφη! Η Adidas δημιούργησε άλλη μια εμβληματική μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA, με το σχέδιο να ενσαρκώνει την ενότητα και το πάθος των εθνών που θα διοργανώσουν το τουρνουά της επόμενης χρονιάς».

