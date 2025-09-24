Η CONMEBOL πρότεινε στη FIFA να συμμετάσχουν 64 ομάδες στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2030

Η Ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Λατινικής Αμερικής πρότεινε στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, να συμμετάσχουν 64 ομάδες στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν μέρος όλες οι χώρες της ηπείρου.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, συναντήθηκε την Τρίτη (24/09) στη Νέα Υόρκη με τον πρόεδρο της CONMEBOL, Αλεχάντρο Ντομίνγκες, και τους επικεφαλής τριών ομοσπονδιών ποδοσφαίρου της Νότιας Αμερικής για να συζητήσουν την επέκταση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030 σε 64 ομάδες.

Η πρόταση της CONMEBOL για επέκταση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον περασμένο Μάρτιο από τον εκπρόσωπο της Ουρουγουάης κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Την Τρίτη ωστόσο, ο Ντομίνγκες συναντήθηκε με τον Ινφαντίνο και τους προέδρους των ομοσπονδιών της Αργεντινής και της Ουρουγουάης, καθώς και με τους προέδρους της Παραγουάης, Σαντιάγο Πένια, και της Ουρουγουάης, Γιαμαντού Όρσι, για να συζητήσουν περαιτέρω την πρόταση.

«Πιστεύουμε σε ένα ιστορικό Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030!», δήλωσε ο Ντομίνγκες σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη συνάντηση. «Σας ευχαριστούμε, Πρόεδρε Τζάνι Ινφαντίνο, που μας καλωσορίσατε και μοιραστήκατε αυτό το ταξίδι προς τα εκατοστά γενέθλια της μεγαλύτερης γιορτής του ποδοσφαίρου. Θέλουμε να απευθύνουμε έκκληση για ενότητα, δημιουργικότητα και πίστη σε όλους. Γιατί όταν το ποδόσφαιρο μοιράζεται, ο εορτασμός είναι πραγματικά παγκόσμιος».

Για πρώτη φορά από την έκδοση του 1998, το Παγκόσμιο Κύπελλο πρόκειται να επεκταθεί από 32 ομάδες σε 48 ομάδες το 2026, με το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 να είναι η πιο εκτεταμένη διοργάνωση, με έξι χώρες που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο σε τρεις ηπείρους.

Η Ουρουγουάη ήταν η αρχική διοργανώτρια χώρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 1930 και έχει προγραμματιστεί να φιλοξενήσει το πρώτο παιχνίδι της διοργάνωσης. Η Παραγουάη, η Αργεντινή, η Ισπανία, η Πορτογαλία και το Μαρόκο είναι επίσης συνδιοργανώτριες.

Η επέκταση σε 64 ομάδες πιθανότατα θα εξασφάλιζε και στις 10 χώρες-μέλη της CONMEBOL μια θέση στο ιστορικό τουρνουά με τη Βενεζουέλα να είναι η μόνη χώρα που δεν έχει προκριθεί ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Εάν η FIFA εγκρίνει την κίνηση, θα δημιουργηθεί ένα τουρνουά 128 αγώνων, διπλάσιο από τον αριθμό των 64 αγώνων που διεξήχθησαν από το 1998 έως το 2022. Νωρίτερα φέτος πάντως, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, χαρακτήρισε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο με 64 ομάδες «αρκετά κακή ιδέα», με τους επικριτές της πρότασης να υποστηρίζουν ότι θα αποδυναμώθει η ποιότητα του θεσμού και θα υποτιμήθει τη διαδικασία των προκριματικών.