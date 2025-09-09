Λιονέλ Μέσι: Ο παίκτης που θα πάρει το «10» στην Εθνική Αργεντινής
Έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 μέσω των προκριματικών, αλλά και την πρωτιά στο γκρουπ της Λατινικής Αμερικής, η Αργεντινή ρίχνει αυλαία στις υποχρεώσεις της, αγωνιζόμενη εκτός έδρας με το Εκουαδόρ τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/9, 02:00).
Ένα ματς στο οποίο ο Λιονέλ Μέσι δεν θα δώσει το «παρών», αφού αποφασίστηκε ο 38χρονος μάγος να ξεκουραστεί, ενόψει και της συνέχειας με την Ίντερ Μαϊάμι. Έχοντας σκοράρει δις στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του με την «Αλμπισελέστε», ο... κοντός θα δει από την τηλεόραση την προσπάθεια των συμπαικτών του.
Μέσι: Το πρώτο του μήνυμα μετά τη γιορτή του «Μονουμεντάλ» - «Άφωνος από συγκίνηση, μόνο ο Θεός ξέρει το μέλλον»
Δείτε ΕπίσηςΜέσι: 46.000.000 Αργεντίνοι στα πόδια του...
Ωστόσο, μένει να φανεί ποιος θα είναι εκείνος που θα φορέσει τη φανέλα με τον αριθμό «10» στο συγκεκριμένο ματς. Σύμφωνα με δημοσίευμα της AS, η απόφαση είναι ο Τιάγκο Αλμάντα να πάρει το νούμερο του Μέσι.
Ο 24 ετών άσος της Ατλέτικο Μαδρίτης αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων Αργεντίνων στη θέση του, έχοντας 11 συμμετοχές με 4 γκολ και 2 ασίστ φορώντας το εθνόσημο στο στήθος.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.