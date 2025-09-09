Ο 38χρονος σούπερ σταρ δεν θα αγωνιστεί απέναντι στο Εκουαδόρ (10/9, 02:00) και ο Λιονέλ Σκαλόνι φαίνεται πως επέλεξε ποιος θα φορέσει το «10».

Έχοντας εξασφαλίσει την παρουσία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 μέσω των προκριματικών, αλλά και την πρωτιά στο γκρουπ της Λατινικής Αμερικής, η Αργεντινή ρίχνει αυλαία στις υποχρεώσεις της, αγωνιζόμενη εκτός έδρας με το Εκουαδόρ τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/9, 02:00).

Ένα ματς στο οποίο ο Λιονέλ Μέσι δεν θα δώσει το «παρών», αφού αποφασίστηκε ο 38χρονος μάγος να ξεκουραστεί, ενόψει και της συνέχειας με την Ίντερ Μαϊάμι. Έχοντας σκοράρει δις στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του με την «Αλμπισελέστε», ο... κοντός θα δει από την τηλεόραση την προσπάθεια των συμπαικτών του.

Ωστόσο, μένει να φανεί ποιος θα είναι εκείνος που θα φορέσει τη φανέλα με τον αριθμό «10» στο συγκεκριμένο ματς. Σύμφωνα με δημοσίευμα της AS, η απόφαση είναι ο Τιάγκο Αλμάντα να πάρει το νούμερο του Μέσι.

Ο 24 ετών άσος της Ατλέτικο Μαδρίτης αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων Αργεντίνων στη θέση του, έχοντας 11 συμμετοχές με 4 γκολ και 2 ασίστ φορώντας το εθνόσημο στο στήθος.