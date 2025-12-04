Μέσι: «Ήμασταν τυχεροί με Ολλανδία και Γαλλία, θα μπορούσαμε να αποκλειστούμε»

Ο Αργεντίνος μάγος μίλησε στο ESPN, αναφέροντας πως η «Αλμπισελέστε» είχε την τύχη με το μέρος της, στη διαδικασία των πέναλτι με Ολλανδία και Γαλλία.

Αποκλειστική συνέντευξη, η οποία τις επόμενες ώρες θα κυκλοφορήσει ολόκληρη, παραχώρησε ο Λιονέλ Μέσι στο ESPN.

Ο Αργεντίνος μάγος που ετοιμάζεται να σηκώσει και την κούπα του MLS, καθώς η Ίντερ Μαϊάμι αντιμετωπίζει στον τελικό (6/12) τη Βανκούβερ του Τόμας Μίλερ, αναφέρθηκε (στα αποσπάσματα που κυκλοφόρησαν) στον Πεπ Γκουαρδιόλα, αλλά και την Εθνική.

Ο 38χρονος αποθέωσε τον προπονητή με τον οποίο παρέα μεγαλούργησαν στην Μπαρτσελόνα, λέγοντας πως είναι ο καλύτερος όλων και ότι όπου και αν δούλεψε έχει αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού (σσ των πρωταθλημάτων).

«Όταν πρόκειται για το να βλέπεις πράγματα, να προετοιμάζεσαι για αγώνες και να επικοινωνείς με τους παίκτες, είναι πολύ ολοκληρωμένος. Είναι ο καλύτερος και ήμασταν τυχεροί που τον είχαμε στην Μπαρτσελόνα.

Πήγε σε άλλα μέρη και συνέχισε να κερδίζει. Δεν είναι μόνο λόγω των νικών, αλλά λόγω του τρόπου που έπαιζαν οι ομάδες του. Το έκανε στην Μπάγερν, αν και δεν μπόρεσε να κερδίσει το Champions League εκεί, άλλαξε τον τρόπο που παιζόταν το παιχνίδι στη Γερμανία, το ίδιο και στην Αγγλία με τη Σίτι, άλλαξε τον τρόπο που παίζεται το πρωτάθλημα».

Έπειτα, αναφερόμενος στο Μουντιάλ του 2026, τόνισε πως η Αργεντινή θα προσπαθήσει να διατηρήσει τον τίτλο της, αν και το χαρακτήρισε πολύ δύσκολο. Στη συνέχεια, ανέφερε πως το 2022, η πατρίδα του ήταν τυχερή στα παιχνίδια με Ολλανδία και Γαλλία που έφτασαν στα πέναλτι, όμως είχε στο τέρμα τον εξαιρετικό Εμιλιάνο Μαρτίνες

«Ένα Παγκόσμιο Κύπελλο είναι πολύ δύσκολο. Οποιαδήποτε ομάδα μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα, να σε αποκλείσει. Η μπάλα μπορεί να χτυπήσει το δοκάρι και να μπει ή να βγει, μπορείς να χάσεις στα πέναλτι.

Στο προηγούμενο Μουντιάλ, ήμασταν τυχεροί που, παρόλο που ήμασταν η καλύτερη ομάδα τόσο από την Ολλανδία όσο και τη Γαλλία, έπρεπε να οδηγηθούμε στα πέναλτι, και εκεί είχαμε το θηρίο «Ντιμπού» που μας έκανε να κερδίσουμε. Αλλά μπορείς να φτάσεις στα πέναλτι και να μην κερδίσεις.»