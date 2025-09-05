Επιβεβαίωση Μέσι: Έπαιξε το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του με την Αργεντινή

Απίστευτες εικόνες και ρίγη συγκίνησης στο «αντίο» του Μέσι, που αποκάλυψε ότι δε θα ξαναπαίξει μπροστά στο κοινό της Αργεντινής με την Αλμπισελέστε.

Οι εικόνες του συγκινημένου Μέσι κάνουν τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, με τον σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι και της Αργεντινής να παίζει το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι του με το εθνόσημο στο στήθος. Ο ίδιος μάλιστα αποχαιρέτησε τα γήπεδα της πατρίδας του με ντοπιέτα επί της Βενεζουέλας, με την Αλμπισελέστε να επικρατεί 3-0 και να παίρνει την πρόκριση για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Οι εικόνες από το «αντίο» του προκαλούν ανατριχίλα, καθώς ο 38χρονος αποθεώθηκε από τον κόσμο και τους συμπαίκτες του, ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε ότι δεν είναι σίγουρο το αν θα δώσει το «παρών» στο Μουντιάλ του επόμενου καλοκαιριού.

Estadio Monumental ahead of what may be Messi's last match in Argentina:



'Thank you for everything my captain'



🩵 pic.twitter.com/hCFfbFJ4SU September 4, 2025

Η επιβεβαίωση του Μέσι

«Όπως είχα πει και πριν για το Μουντιάλ, δεν νομίζω ότι θα παίξω ξανά… Με την ηλικία στην οποία βρίσκομαι, λογικά δύσκολα θα τα καταφέρω. Παρ’ όλα αυτά, πλησιάζουμε στο Μουντιάλ και είμαι ενθουσιασμένος και έχω κίνητρο να το ζήσω. Όπως λέω πάντα, το πάω μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με το παιχνίδι. Έτσι είναι, ανάλογα με το πώς αισθάνομαι.

Προσπαθώ κάθε μέρα να νιώθω καλά και πάνω απ’ όλα να είμαι ειλικρινής με τον εαυτό μου. Όταν είμαι καλά, το απολαμβάνω, αλλά όταν δεν είμαι, ειλικρινά, δεν περνάω ωραία. Γι’ αυτό προτιμώ να μην είμαι εκεί αν δεν αισθάνομαι καλά. Οπότε θα δούμε. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα για το Μουντιάλ.

I don't want to know how I will handle in his very last game because I am in tears now for his last Argentina home game. I keep having flashbacks to 2006 when I first saw his Argentina debut at the World Cup…🥹

pic.twitter.com/u8ccVJmc6S — Messi Fanatic (@MessiFanatic_) September 4, 2025

Θα τελειώσω πρώτα τη σεζόν, μετά θα κάνω προετοιμασία και θα μου απομένουν έξι μήνες. Θα δούμε τότε πώς θα νιώθω. Ελπίζω το 2026 να κάνω μια καλή προετοιμασία, να κλείσω καλά τη σεζόν στο MLS και μετά θα πάρω την απόφασή μου για το Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο 38χρονος άσος.

Απίστευτη η ατμόσφαιρα στο «Monumental», με το κοινό να υψώνει πανό και να φωνάζει συνθήματα για τον πιο αγαπημένο παίκτη τους, ένα εθνικό σύμβολο το οποίο λάτρεψαν όσο κανένα άλλο τα τελευταία χρόνια. Ο ίδιος ο Μέσι δεν μπορούσε να κρύψει την συγκίνησή του ακόμα και κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, ενώ στην τελευταία ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου της Αργεντινής είχε στο πλευρό του τα τρία παιδιά του.

🚨🗣️ Leo Messi: "I haven't made a decision about the next World Cup."



"Given my age, it's logical that I won't make it to the next World Cup. But we'll take it day by day, match by match." pic.twitter.com/HcurlaKLCG September 5, 2025

The entire Argentina crowd chant and bow down to Lionel Messi ❤️🐐