Ο Λιονέλ Μέσι ευχαρίστησε τον... λαό του για το πάρτι που έστησε στο «Μονουμεντάλ» στο τελευταίο του εντός έδρας παιχνίδι με την Αργεντινή.

Ήταν μια βραδιά τιμών στον Βασιλιά, μια βραδιά που θα μείνει χαραγμένη για πάντα στην καρδιά του Λιονέλ Μέσι, με τον ίδιο τρόπο που χαραγμένα αιώνια θα παραμείνουν στις αργεντίνικες καρδιές τα δικά του κατορθώματα. Βραδιά δεκάδων χιλιάδων τεράστιων «ευχαριστώ».

Ο Pulga πιθανότατα έδωσε την τελευταία του παράσταση μπροστά στον λαό του. Θα αγωνιστεί στο επερχόμενο Μουντιάλ το 2026 μα μετά από αυτό η συνέχειά του παραμένει αβέβαιη και άγνωστη. Όχι μόνο στην Αργεντινή αλλά και γενικά στο ποδόσφαιρο. Ο ίδιος τόνισε πως θέλει να κοιτά τα πράγματα βήμα-βήμα, μέρα με τη μέρα αλλά και εκείνος και οι εκατομμύρια «πιστοί» του γνωρίζουν πολύ καλά πως ίσως να τον είδαν για τελευταία φορά στις αλμπισελέστε ρίγες επί αργεντίνικου εδάφους.

Ο ίδιος στο πρώτο του διαδικτυακό μήνυμα μετά τη γιορτή του «Μονουμεντάλ» θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο και να εκφράσει τη συγκίνησή του για ό,τι έζησε, αφήνοντας ταυτόχρονα τα πάντα ανοιχτά όσον αφορά στο μέλλον του.

«Μια πολύ ξεχωριστή νύχτα που ακόμα με αφήνει άφωνο από τη συγκίνηση. Ευχαριστώ από καρδιάς όλο τον κόσμο για την αγάπη και για τη συνεχή στήριξη. Ό,τι κι αν συμβεί και όποιο κι αν είναι το μέλλον – μόνο ο Θεός το γνωρίζει… ΠΑΜΕ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ!», έγραψε σε ανάρτησή του στο Instagram ο Μέσι.