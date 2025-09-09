Το ποσό που έχει ήδη εισπράξει η FIFA από τα εισιτήρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 χωρίς αυτά να έχουν τεθεί ακόμη σε πώληση

Η FIFA έχει ήδη εισπράξει ένα τεράστιο ποσό από τις πωλήσεις των εισιτηρίων για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, χωρίς αυτά να έχουν τεθεί ακόμη σε πώληση.

Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο της FIFA ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, της έχει αποφέρει ήδη εκατομμύρια σε κέρδη. Πιο συγκεκριμένα η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, ξεκίνησε να πουλάει σε οπαδούς το «δικαίωμα αγοράς» εισιτηρίου (Right To Buy).

Ουσιαστικά οι αγοραστές δε προμηθεύονται κάποιο εισιτήριο ή κάτι που θα τους επιτρέψει την είσοδο στα παιχνίδια, αλλά αντ' αυτού αγοράζουν μερικά ψηφιακά tokens που τους υπόσχονται ότι θα καταφέρουν να προμηθευτούν ένα ή δύο εισιτήρια για το επικείμενο τουρνουά, όταν αυτά τεθούν σε διαθεσιμότητα σε μελλοντική ημερομηνία.

Αυτά τα tokens κοστίζουν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια όπως αναφέρει η εφημερίδα «The Athletic», και υπόσχονται ότι «οι αγοραστές θα έχουν εγγυημένη πρόσβαση σε εισιτήριο/α για έναν συγκεκριμένο αγώνα, σε άγνωστο τμήμα, αλλά θα πρέπει να πληρώσουν την πλήρη τιμή για αυτά τα εισιτήρια», μια τιμή που η FIFA «δεν έχει ακόμη ορίσει».

Υπολογίζεται ότι μέχρι στιγμής έχουν πουληθεί πάνω 30 χιλιάδες «Δικαιώματα Αγοράς» που αντιστοιχούν περίπου σε 70 χιλιάδες εισιτήρια και τα κέρδη φθάνουν στα 14,3 εκατομμύρια δολάρια σε άμεσες πωλήσεις και περισσότερα από 25 εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων που θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ένα RTB (Right To Buy) ή θα μπορούσαν έμμεσα να οδηγήσουν σε ένα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

The way FIFA is going about 2026 World Cup tickets feels so scammy. Drops. Ticket packs. Right-to-buys. Incredibly confusing language that feels intended to deceive. Just say when tickets are going on sale and name your prices. pic.twitter.com/XU5YIMNik8

— Jacob Wenger (@_jwngr) September 7, 2025