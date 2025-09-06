Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε ότι η Δανία θέλει μεγάλη προσοχή και είναι σίγουρος ότι η Εθνική θα δείξει τη γνωστή της σοβαρότητα.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν μπορούσε παρά να είναι ικανοποιημένος με την πεντάρα της Εθνικής επί της Λευκορωσίας.

Ο έμπειρος τεχνικός, όμως, είναι γνωστό ότι παραμένει πάντα προσγειωμένος κι αυτό θέλει από την ομάδα του κι εν όψει του αγώνα με τη Δανία. Να δείξει σοβαρότητα και χαρακτήρισε τους Δανούς την πιο ποιοτική ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε: «Η αλήθεια είναι ότι προσπαθούμε πραγματικά σαν ομάδα. Δεν υπάρχουν πολλές αλλαγές σε αυτό το γκρουπ. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια ταυτότητα, όπου θα διεκδικούμε το αποτέλεσμα παίζοντας. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Δημιουργήσαμε μεγάλες προσδοκίες. Πρέπει να κρατήσουμε αυτή την εικόνα. Να είμαστε πάντε έτοιμοι να ικανοποιήσουμε τον κόσμο. Ξέρουμε τι στόχους έχουμε και τι πρέπει να κάνουμε για να βρεθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Για το ρεκόρ των τελικών με 27: «Δεν έχουμε αλλάξει το στυλ παιχνιδιού. Η αλήθεια είναι πως το πρώτο μέρος πήγε ιδανικά για εμάς. Ήμασταν επικίνδυνοι και στις στημένες φάσεις. Γι αυτό δημιουργήσαμε και πολλές τελικές φάσεις»

Για τη Δανία: «Είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Είναι η πιο ποιοτική ομάδα στον όμιλό μας. Περιμένουμε πολύ δύσκολο ματς τη Δευτέρα. Ανεξαρτήτως αντιπάλου θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το παιχνίδι μας. Όμως θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη αυτοσυγκέντρωση. Είναι επικίνδυνη ομάδα και μπορεί να μας δημιουργήσει προβλήματα. Έχουμε πολλή δουλειά για να προετοιμαστούμε τις επόμενες δύο μέρες».

Για τα γκολ και τον ενθουσιασμό και πως ενδεχομένως να επηρεάσει: «Έχουμε το κλίμα στην ομάδα για να το κατευνάσουμε αυτό. Τα πέντε γκολ έχουν μεγάλη σημασία γι αυτούς που βλέπουν το ματς, είτε από το γήπεδο, είτε από το σπίτι τους. Μας έχει διακρίνει η σοβαρότητα ως τώρα κι αυτή θα συνεχίσει να υπάρχει».

«Ήμασταν καταιγιστικοί»

Ο Γιοβάνοβιτς μίλησε και στον Alpha, όπου είπε:

«Εξελίχθηκε ιδανικά το ματς για εμάς. Προηγηθήκαμε και είχαμε όλο το γήπεδο στην διάθεση μας. Ήταν ένα πολύ καλό ξεκίνημα στα προκριματικά. Είμαστε μια ομάδα που θέλει να έχει τον ρυθμό του αγώνα, να έχουμε καλές συνεργασίες και προσπαθειες. Είμαι χαρούμενος που είχαμε πολλές τελικες προσπάθειες. Ήμασταν καταιγιστικοί. Κατά αρχήν πρέπει να πω ότι η Δανία είναι μια τοπ ομάδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Έχει υψηλό επίπεδο σαν ομάδα, αντιμετωπίζει όλα τα παιχνίδια με μεγάλη σοβαρότητα.

Θα είναι ένα παιχνίδι μεγάλης δυσκολίας από όλες τις απόψεις. Πρέπει να παίζουμε για να κερδίζουμε. Ο Σεπτέμβρης είναι δύσκολος μήνας όσον αφορά την ετοιμότητα των παικτών. Είμαστε μια ομάδα που δεν είμαστε μεγάλο γκρουπ, είμαστε όμως σε πολλά παιχνίδια μαζί. Θέλουμε να παίζουμε με αυτοπεποίθηση και διάθεση. Έχουμε δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες και όλα αυτά πιέζουν την ομάδα. Είναι ο τρόπος που μέσα από αυτόν βελτιωνόμαστε».