Που θα δείτε Άρης-Μπαχτσεσεχίρ και Ηρακλής-Μύκονος
Μπορεί να μην έχουμε κάποιο επίσημο ματς στο σημερινό πρόγραμμα, ωστόσο υπάρχουν δύο ενδιαφέροντα φιλίκά για το τουρνουά «Μαυροσκούφεια». Σήμερα, Τρίτη 22/9 ο Άρης κοντράρεται με την Μπαχτσεσεχίρ στις 16:00 σε ένα πολύ απαιτητικό τεστ για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.
Στις 20:00 ο Ηρακλής θα παίξει με τη Μύκονο, με τις δύο ομάδες να θέλουν να τεστάρουν τις δυνάμεις τους ενόψει της έναρξης της σεζόν στη Stoiximan GBL.
Και οι δύο αναμετρήσεις θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από το ΣΚΑΪ Hybrid.
Ο Άρης επικράτησε της Μυκόνου με 80-64 για το ίδιο τουρνουά και πλέον έχει ακόμα πιο δυνατή μάχη κόντρα στην επικίνδυνη Μπαχτσεσεχίρ.
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