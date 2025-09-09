Γκατούζο σε παίκτη του Ισραήλ: «Άντε βούλωσε το» (vid)

Μετά την λήξη του αγώνα αγώνα ανάμεσα σε Ιταλία και Ισραήλ, οι εντάσεις ανάμεσα στις δύο ομάδες κλιμακώθηκαν με τον Τζενάρο Γκατούζο να είναι φανερά εκνευρισμένος με έναν παίκτη του Ισραήλ.

Δύο στα δύο για την Εθνική Ιταλίας με τον Τζενάρο Γκατούζο στον πάγκο της, καθώς επικράτησε του Ισραήλ με 4-5 στις καθυστερήσεις του αγώνα με γκολ του Σάντρο Τονάλι σε ένα άκρως συγκλονιστικό ματς για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Μετά τη λήξη του αγώνα υπήρξε ένταση μεταξύ των παικτών, με τον Γκατούζο αρχικά να προσπαθεί να ηρεμήσει τα πνεύματα, αλλά τελικά ενεπλάκη και ο ίδιος, φωνάζοντας εκνευρισμένος σε παίκτη του Ισραήλ: «Άντε βούλωσε το».

Για το ματς, οι Ισραηλινοί προηγήθηκαν με αυτογκόλ του Λοκατέλι στο 16΄, προτού η Ιταλία ισοφαρίσει με τον Κεν στο 40΄για το 1-1 του πρώτου μέρους. Στο 52΄ο Περέτς ανάκτησε το προβάδισμα για το Ισραήλ, αλλά έκτοτε ακολούθησε καταιγισμός των Ιταλών. Κεν (54΄), Πολιτάνο (59΄) ανέτρεψαν το σκορ μέσα σε πέντε λεπτά, προτού ο Ρασπαντόρι κάνει το 4-2 στο 81΄. Το Ισραήλ δεν παράτησε το ματς και μείωσε σε 4-3 με αυτογκόλ του Μπαστόνι στο 87΄ και τρία λεπτά αργότερα.... κούφανε του Ιταλούς ισοφαρίζοντας σε 4-4 με τον Πέρέτς! Παρόλα αυτά η μεγάλη επιστροφή τους κατέρρευσε δευτερόλεπτα αργότερα, όταν ο Τονάλι στο 90΄+1΄χάρισε ένα κομβικό τρίποντο στους Ατζούρι.