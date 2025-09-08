Πανό-απάντηση προς τον προπονητή της Ιταλίας, Ρενάτο Γκατούζο, από τους κατοίκους της πόλης του, μετά τις δηλώσεις για το Ισραήλ.

Ο Τζενάρο Γκατούζο δέχθηκε ένα πανό στο σπίτι του -ως απάντηση στις δηλώσεις του- αναφορικά με το παιχνίδι της Εθνικής Ιταλίας, απέναντι στο Ισραήλ που είναι προγραμματισμένο για την Δευτέρα (8/9) στην Ουγγαρία.

Ο Ιταλός προπονητής έχει καταγωγή από το Κοριλιάνο Καλάμπρο στην Καλαβρία, μια πόλη που μετράει δύο εκατομμύρια κατοίκους, αρκετοί από τους οποίους είχαν δείξει την εναντίωση τους σχετικά με την αναμέτρηση Ισραήλ-Ιταλίας. Μάλιστα, έχουν συγκεντρώσει υπογραφές για να μην «κατέβει» η Ιταλία στο γήπεδο ως ένδειξη συμπαράστασης στον λαό της Παλαιστίνης.

Ο Γκατούζο στις δηλώσεις του ωστόσο ανέφερε:«Είμαι άνθρωπος της ειρήνης, ελπίζω να επικρατήσει ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Είναι οδυνηρό να βλέπεις πολίτες και παιδιά να χάνουν τη ζωή τους, αλλά η δουλειά μας είναι διαφορετική. Ο πρόεδρος Γκραβίνα προσπαθεί να βρει τις απαραίτητες λύσεις και να διεξαχθεί ο αγώνας στις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Το Ισραήλ είναι μέλος της διοργάνωσης και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Δυστυχώς, υπάρχει ένας πόλεμος που προκαλεί πόνο».

Οι δηλώσεις αυτές δεν ηρέμησαν την κατάσταση, με τους κατοίκους της πόλης να απαντούν μ' ένα πανό στο σπίτι του που γράφει «Ρίνο, δεν παίζεις με κάποιον που σκοτώνει παιδιά».