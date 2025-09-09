Μπακασέτας: «Το χειρότερο παιχνίδι μας, αλλά τίποτα δεν έχει τελειώσει»

Ο Τάσος Μπακασέτας μετά την ήττα της Εθνικής από τη Δανία ανέφερε πως η ομάδα μας δεν ήταν καλή σε κανένα τομέα του ματς και επισήμανε πως της έλειπε η ηρεμία και το καθαρό μυαλό.

Η Εθνική Ελλάδας δεν τα κατάφερε απέναντι στη Δανία για την 2η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, γνωρίζοντας την ήττα με 3-0 στο Καραϊσκάκης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Τάσος Μπακασέτας μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής: «Θα αναλύσουμε το παιχνίδι όταν βρεθούμε ξανά μαζί. Δεν ήμασταν σε κανέναν τομέα καλοί. Θα έχουμε αρκετή δουλειά για να μην ξαναγίνουν τα λάθη που κάναμε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, γιατί είναι μόλις το δεύτερο παιχνίδι».

Για το τι πήγε στραβά για την Εθνική: «Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι συγκεκριμένο. Είναι πολλά πράγματα που δεν κάναμε καλά. Ούτε αμυνθήκαμε, ούτε δημιουργήσαμε. Είναι συνολικό το πρόβλημα σήμερα. Έχουμε πολύ δουλειά για να βελτιωθούμε».

Για το αν αγχώθηκαν οι παίκτες με το γεμάτο γήπεδο: «Ο κόσμος σε καμία περίπτωση δεν μας βάζει άγχος. Όντως έλλειπε η ηρεμία και το καθαρό μυαλό. Είναι πράγματα που τα γνωρίζει ο προπονητής και μαζί με αυτόν θα αναλύσουμε τι πήγε λάθος. Στην επόμενη κλήση θεωρώ ότι θα αναλύσουμε πολύ περισσότερο τι δεν πήγε καλά».

Μιλώντας στον Alpha ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας, είπε: «Τίποτα δεν πήγε καλά. Ούτε επιθετικά, ούτε αμυντικά στα μαρκαρίσματα. Γι' αυτό χάσαμε. Κάναμε το χειρότερο ματς εδώ και πολλά χρόνια. Ο αντίπαλος ήταν ανώτερος. Δεν μπορούμε όμως να βάλουμε το κεφάλι κάτω. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, ακολουθούν σημαντικά ματς. Πρέπει να παρουσιαστούμε πιο έτοιμοι γίνεται για τα επόμενα παιχνίδια.

Είναι ήττα που μας πλήγωσε, αλλά δεν τελειώνει τίποτα από το δεύτερο παιχνίδι του ομίλου. Πάμε για το επόμενο παιχνίδι. Δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε αμυντικά και επιθετικά, γι αυτό χάσαμε και με 3-0. Δεν τα παρατάμε. Και να κερδίζαμε τίποτα δεν θα είχε τελειώσει. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να βρούμε ξανά τον εαυτό μας. Δεν σας λέω για τη δεύτερη θέση, ούτε για την πρώτη».