Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς κάλεσε δύο νέα πρόσωπα στην Εθνική εν όψει των δύο φιλικών αναμετρήσεων με Παραγουάη και Ουγγαρία.

Η Εθνική Ελλάδος ετοιμάζεται να τεθεί αντιμέτωπη με την Παραγουάη στις 27/3 στο «Γ. Καραϊσκάκης» και την Ουγγαρία στην «Puskas Arena» μέσα στο break του Μαρτίου.

Ο ομοσπονδιακός μας τενχικός εν όψει αυτών των δύο φιλικών έκανε γνωστές σήμερα (16/3) τις επιλογές του, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καλεί στην ομάδα δύο νέα πρόσωπα. Πρόκειται για τους Σωτήρη Κοντούρη και Αντώνη Τσιφτσή.

Παράλληλα, εκτός έχουν μείνει οι Μανώλης Σιώπης, Πέτρος Μάνταλος και Φώτης Ιωαννίδης, που είναι τραυματίας.

Αναλυτικά η αποστολή της «γαλανόλευκης»: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Τσιφτσής, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Κοντούρης, Ζαφείρης, Τριάντης, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Μπακασέτας, Παυλίδης, Δουβίκας, Τεττέη.