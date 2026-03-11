Παρουσία του Μάκη Γκαγκάτση, του Υπουργού Γιάννη Βρούτση, του θρύλου Χρίστο Στόιτσκοφ και του legend της Εθνικής Ομάδας Γιώργου Καραγκούνη, η πρωτοβουλία για το πρόγραμμα Football for Schools.

Παρουσία του προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, του θρύλου του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Χρίστο Στόιτσκοφ ως πρεσβευτή του προγράμματος και του legend της Εθνικής Ομάδας, Γιώργου Καραγκούνη, ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 11 Μαρτίου στο γήπεδο της Νήαρ Ηστ οι δράσεις για την έναρξη του διεθνούς προγράμματος FIFA Football for Schools.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΕΠΟ: «Ο κ. Γκαγκάτσης ευχαρίστησε τον Χρίστο Στόιτσκοφ και τον Γιώργο Καραγκούνη για την παρουσία τους και υπογράμμισε την εξαιρετική συνεργασία με τον Υπουργό Αθλητισμού κ. Βρούτση, μέσω της οποίας το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε σχολεία όλης της Ελλάδας:

«Σήμερα θα πρέπει όλοι να απολαύσετε κάθε στιγμή που είστε εδώ δίπλα σε ανθρώπους του ποδοσφαίρου που δύσκολα θα δείτε και πάλι από κοντά. Στα δικά μου μάτια ο κ. Στόιτσκοφ είναι ό,τι για εσάς σήμερα οι μεγάλοι αστέρες που θαυμάζετε, όπως ο Μέσι, ο Εμπαπέ και ο Γιαμάλ. Τον ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεται μαζί μας και είναι μεγάλη μας τιμή. Για τον Γιώργο Καραγκούνη δεν έχω να πω πολλά, μπορεί οι περισσότεροι από εσάς να μην είχατε γεννηθεί το 2004 για να τον θαυμάσετε στα γήπεδα της Πορτογαλίας, όταν η Εθνική Ομάδα κατέκτησε το EURO. Είναι ο ποδοσφαιριστής με τις περισσότερες συμμετοχές στην Εθνική Ομάδα και πραγματικά ένας θρύλος του αθλήματος. Με τον Υπουργό Αθλητισμού κ. Βρούτση έχουμε άριστη συνεργασία και χάρη σε αυτή, το πρόγραμμα, για το οποίο είμαστε περήφανοι, θα υλοποιηθεί σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα παιδιά. Να απολαύσετε και να χαρείτε το παιχνίδι. Ο αθλητισμός είναι ένα πάρα πολύ σημαντικός, μην τον αφήσετε ποτέ!".

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννης Βρούτσης, τόνισε τα ακόλουθα:

"Σήμερα κάνουμε κάτι πολύ μεγάλο και σπουδαίο και είστε οι τυχεροί και οι τυχερές που συμμετέχετε σε κάτι που γίνεται πρώτη φορά στην Ελλάδα. Πρόκειται για ένα μεγάλο αθλητικό πρόγραμμα σε συνεργασία με την FIFA και με την ΕΠΟ. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο οι νίκες και τα γκολ, είναι η προσπάθεια, είναι η ομαδικότητα, το παιχνίδι και η συμμετοχική προσπάθεια, είναι όλα τα ωραία συναισθήματα που υπάρχουν μέσα σε αυτό. Εμείς προσπαθούμε μέσα από το πρόγραμμα να σας κάνουμε να αγαπήσετε το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό. Αυτό που υπογράψαμε με τον κ. Γκαγκάτση πριν από 2 μήνες περίπου, είναι ότι το καινοτόμο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 500 σχολεία στην Ελλάδα από το φθινόπωρο και μετά. Μαζί μας σήμερα έχουμε δύο ανθρώπους που είναι κορυφές του αθλήματος. Ο κ. Στόιτσκοφ είναι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία και σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά να είναι ο δάσκαλός σας. Ο κ. Γιώργος Καραγκούνης είναι ένας θρύλος, ένας εμβληματικός ποδοσφαιριστής που σήκωσε το τρόπαιο του EURO 2004 με την Εθνική Ομάδα. Θέλω να συγχαρώ τον πρόεδρο της ΕΠΟ, γιατί έχουμε καταφέρει να κάνουμε μια συνεργασία που θα πάει σε όλη την Ελλάδα και θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για το καλό του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου."

Ο πρεσβευτής της FIFA για το πρόγραμμα, Χρίστο Στόιτσκοφ μοιράστηκε με τους συμμετέχοντες την εμπειρία του και μαζί με τον Γιώργο Καραγκούνη έπαιξαν ποδόσφαιρο με παιδιά και υπέγραψαν πολλά αυτόγραφα. Στον χαιρετισμό του ο κ. Στόιτσκοφ τόνισε τα ακόλουθα: "Είναι τιμή μου που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σας και σας ευχαριστώ πολύ όλους για τη συμμετοχή σας και για τη διοργάνωση. Το πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό για το ποδόσφαιρο, το οποίο πρέπει να το αγαπάμε από μικρές ηλικίες, είναι πάρα πολύ καλό για το μέλλον των παιδιών και ευελπιστούμε κάποια από αυτά να φτάσουν στο επίπεδο ενός κορυφαίου ποδοσφαιριστή όπως ο κ. Καραγκούνης που είναι σήμερα εδώ. Εύχομαι να απολαύσατε τις δράσεις της εκδήλωσης και να περάσατε ωραία μέσα από το παιχνίδι".

Οι εργασίες του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν από τις 9 έως τις 11 Μαρτίου και περιλάμβαναν εκπαιδευτικά σεμινάρια, παρουσιάσεις και προπονήσεις από την εκπαιδευτική ομάδα της FIFA προς τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής των σχολείων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Κεντρικό εργαλείο για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων αποτελεί το Football for Schools App, η ψηφιακή πλατφόρμα που παρέχει σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό και πρακτικές ασκήσεις για τη σύνδεση του ποδοσφαίρου με την εκπαιδευτική διαδικασία».

Δείτε φωτογραφίες



