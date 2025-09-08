Η Εθνική Ανδρών υποδέχεται την Δανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον Τάσο Μπακασέτα να είναι στο πάγκο κάτι που γίνεται για πρώτη φορά από το 2019 σε επίσημο παιχνίδι.

Μεγάλο παιχνίδι για την Εθνική μας ομάδα, με το συγκρότημα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να υποδέχεται την Δανία για την 2η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Σέρβος τεχνικός έκανε γνωστή την ενδεκάδα, από την οποία εκτός έμεινε ο Τάσος Μπακασέτας.

Ο αρχηγός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος δεν θα ξεκινήσει στην βασική ενδεκάδα σε επίσημο αγώνα της Εθνικής για πρώτη φορά από τις 11/6/2019. Τότε για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος η Ελλάδα υποδέχθηκε στο ΟΑΚΑ την Αρμενία χάνοντας με 3-2.

Προπονητής της Εθνικής μας ήταν ο Άγγελος Αναστασιάδης ο οποίος ξεκίνησε με τον Βλαχοδήμο στο τέρμα, τον Μαυρία δεξί μπακ, τον Κούτρη αριστερό και τους Σιόβα, Παπασταθόπουλο στο κέντρο της άμυνας. Στο 4-2-3-1 οι Σάμαρης και Ζέκα ήταν τα αμυντικά χαφ, με τον Πέλκα αριστερό εξτρέμ, τον Μασούρα δεξί και πίσω από τον Κουλούρη ο Φορτούνης.

Ο Τάσος Μπακασέτας ήταν στον πάγκο και δεν μπήκε ως αλλαγή, καθώς ο Κώτσιρας πήρε την θέση του Μαυρία, ο Κολοβός του Πέλκα και ο Σιώπης του Σάμαρη. Ο αρχηγός της Εθνικής έμεινε εκτός αποστολής και στα δύο επόμενα παιχνίδια με Φινλανδία και Λιχτεστάιν, ενώ ξαναλέμε πως σε επίσημο δεν έμεινε σε κανένα επόμενο ματς στον πάγκο. Έλειψε σε τέσσερα αλλά ήταν εκτός αποστολής λόγω τραυματισμών.

Συνολικά με την Εθνική μας ομάδα ο Τάσος Μπακασέτας μετράει 76 συμμετοχές έχοντας σκοράρει 16 φορές και δικαίως θεωρείται από τους πιο σημαντικούς παίκτες του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος τα τελευταία χρόνια.