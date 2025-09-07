Ο τεχνικός της Δανίας Μπρίαν Ρίμερ στάθηκε στην ισχυρή γραμμή κρούσης της Ελλάδας.

Η Ελλάδα έχει καυτή επίθεση.

Το ταλέντο ξεχειλίζει στην Εθνική ομάδα με τους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να παίζουν εξαιρετικά. Σ' αυτό το γεγονός στάθηκε και ο τεχνικός της Δανίας Μπρίαν Ρίμερ.

«Έχουμε έρθει με όλες τις διαθέσιμες επιλογές. Είμαστε έτοιμοι και αισιόδοξοι, διότι η πρώτη ανησυχία για έναν προπονητή είναι να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.

Ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι δύσκολος αντίπαλος. Θα είναι το πιο δύσκολο ματς εκτός έδρας, αλλά είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα έχει καλή επίθεση. Κι εμείς θέλουμε να παίξουμε επιθετικά και περιμένω ένα καλό ματς», είπε στον πρόλογό του ο Ρίμερ, αλλά όταν ρωτήθηκε εκ νέου για τι τον προβληματίζει περισσότερο στην Εθνική Ελλάδας, απάντησε:

«Η Ελλάδα είναι υπέροχη ομάδα. Επέστρεψε στον χάρτη έπειτα από δύσκολα χρόνια και χαίρομαι γι' αυτό. Έχει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια.

Το δυνατό της σημείο είναι η επίθεση με παίκτες που ντριμπλάρουν και συνδυάζονται καλά. Ο τρόπος που παίζει είναι εξαιρετικός. Διαθέτει παίκτες που θέλουν να εξελιχθούν κι αυτό είναι σημαντικό».