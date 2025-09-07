Προπονητής Δανίας: «Η Ελλάδα έχει δυνατή επίθεση με παίκτες που ντριμπλάρουν»
Η Ελλάδα έχει καυτή επίθεση.
Το ταλέντο ξεχειλίζει στην Εθνική ομάδα με τους παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να παίζουν εξαιρετικά. Σ' αυτό το γεγονός στάθηκε και ο τεχνικός της Δανίας Μπρίαν Ρίμερ.
«Έχουμε έρθει με όλες τις διαθέσιμες επιλογές. Είμαστε έτοιμοι και αισιόδοξοι, διότι η πρώτη ανησυχία για έναν προπονητή είναι να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του.
Ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι δύσκολος αντίπαλος. Θα είναι το πιο δύσκολο ματς εκτός έδρας, αλλά είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα έχει καλή επίθεση. Κι εμείς θέλουμε να παίξουμε επιθετικά και περιμένω ένα καλό ματς», είπε στον πρόλογό του ο Ρίμερ, αλλά όταν ρωτήθηκε εκ νέου για τι τον προβληματίζει περισσότερο στην Εθνική Ελλάδας, απάντησε:
«Η Ελλάδα είναι υπέροχη ομάδα. Επέστρεψε στον χάρτη έπειτα από δύσκολα χρόνια και χαίρομαι γι' αυτό. Έχει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια.
Το δυνατό της σημείο είναι η επίθεση με παίκτες που ντριμπλάρουν και συνδυάζονται καλά. Ο τρόπος που παίζει είναι εξαιρετικός. Διαθέτει παίκτες που θέλουν να εξελιχθούν κι αυτό είναι σημαντικό».
Ο Γιοβάνοβιτς σκεπτικός κοιτάει τις σημειώσεις του, ενώ οι διεθνείς κάνουν προθέρμανση. pic.twitter.com/xeIjzAtZQq— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 7, 2025
