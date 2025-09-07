Ο Κάσπερ Σμάιχελ δεν ξεχνά την απόκρουση του πατέρα του το 1998 κόντρα στην Ελλάδα κι ελπίζει τη Δευτέρα να μην χρειαστεί να κάνει κάτι ανάλογο.

Οι παλιότεροι ασφαλώς και δεν μπορούν να ξεχάσουν το ματς της Ελλάδας με την Δανία στις 11/10/97.

Σ' ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ η Ελλάδα ήθελε τη νίκη για να πάρει την πρόκριση για το Μουντιάλ της Γαλλίας το 1998.

Με νίκη θα τα κατάφερνε, αλλά δεν λογάριασε στον γκολκίπερ της Δανίας, τον σπουδαίο Πέτερ Σμάιχελ, ο οποίος έκανε τεράστια καριέρα και με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Πέτερ Σμάιχελ είδε την Ελλάδα να σφυροκοπάει, αλλά είχε απαντήσεις. Ακόμα και στο φινάλε σε τετ α τετ με τον Αλεξανδρή έβγαλε με απίθανο τρόπο, με το δεξί πόδι το σουτ του παλαίμαχου Έλληνα φορ και στέρησε από την Ελλάδα την πρόκριση.

Ο γιος του Κάσπερ, 38 ετών πλέον, ήταν 11 ετών όταν ο πατέρας του έβγαλε το σουτ του Αλεξανδρή. Ρωτήθηκε, λοιπόν, στη συνέντευξη Τύπου και φυσικά δεν ήταν δυνατόν να την ξεχάσει.

«Θυμάμαι την απόκρουση. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι συμβολοικό. Έγινε πριν από πολλά χρόνια κι ελπίζω αύριο να μην χρειαστεί να κάνω πρόκριση. Έχουν αλλάξει οι εποχές είναι δύσκολο το ματς. Φυσικά θα κάνω ό,τι μπορώ, αλλά ελπίζω να μην χρειαστεί να κάνω μία τόσο μεγάλη απόκρουση», τόνισε ο γκολκίπερ της Σέλτικ.