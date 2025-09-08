Η Ελλάδα ετοιμάζεται για το κρίσιμο παιχνίδι με τη Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 και δύο Δανοί δημοσιογράφοι ανοίγουν τα... χαρτιά τους στο Gazzetta βγάζοντας στη σέντρα τα συν και τα πλην της εθνικής τους.

Των Πολύδωρου Παπαδόπουλου και Άρτεμης Κλεφτάκη

Μπορεί να είναι ακόμη νωρίς, αλλά πολλά θα κριθούν στον όμιλο της Εθνικής μας για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 από την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Δανία (8/9, 21:45).

Η σπουδαιότητα του συγκεκριμένου ματς είναι δεδομένη, ειδικά εφόσον ρίξει κανείς μια ματιά στον βαθμολογικό πίνακα. Εκεί όπου η Ελλάδα είναι πρώτη και μόνη με τρεις βαθμούς. Έχοντας, δε, παρακολουθήσει τόσο το εντυπωσιακό 5-1 απέναντι στη Λευκορωσία, όσο και το... ανιαρό 0-0 των Δανών κόντρα στη Σκωτία, εύκολα μπορεί κάποιος να αντιληφθεί την σημασία της νίκης για κάθε μία από τις δύο αντιπάλους.

Θα αλλάξει η Δανία του Μπράιαν Ρίμερ την προσέγγισή της στο ματς με την Ελλάδα; Ποιο είναι το κλίμα στο «στρατόπεδό» τους μετά το στραβοπάτημα στη δική τους πρεμιέρα στον όμιλο; Κρατάνε οι Δανοί κάτι θετικό από το ματς με τη Σκωτία και τι φοβούνται με αντίπαλο την Εθνική; Δύο έμπειροι Δανοί δημοσιογράφοι δίνουν τις απαντήσεις τους στο Gazzetta ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης και... αποκαλύπτουν τις κινήσεις του Ρίμερ!

«H Δανία δεν είχε... ταυτότητα με τη Σκωτία, υπάρχει μεγάλη πίεση»

Οι Δανοί μόνο θετικά δεν μπορούν να δουν την «λευκή» ισοπαλία της πρεμιέρας απέναντι στη Σκωτία. Το 0-0, σε ένα παιχνίδι που είχε φάσεις με το... σταγονόμετρο, αντικατοπτρίζει και την εικόνα του ματς, κατά τη διάρκεια του οποίου οι οπαδοί στο «Parken Stadium» εξέφρασαν με αποδοκιμασίες την δυσαρέσκειά τους μπροστά στο θέαμα που παρακολούθησαν.

Το Gazzetta επικοινώνησε με τον πολύπειρο Δανό δημοσιογράφο Μαντς Γκλεν Βέχλαστ, που αρθρογραφεί στην «Bold.dk» και καλύπτει το ρεπορτάζ της Δανίας, ο οποίος μετέφερε το κλίμα που επικρατεί τη δεδομένη χρονική στιγμή.

«Όλοι ήταν πολύ απογοητευμένοι με το 0-0 απέναντι στη Σκωτία. Η ομάδα προσπάθησε κυρίως με σέντρες, αλλά δεν βγήκε κάτι από αυτό. Δεν υπήρχε ταυτότητα στο παιχνίδι της Δανίας, οι παίκτες έπαιζαν αργό ποδόσφαιρο. Ο αρχηγός μας, ο Χόιμπιεργκ ήταν πολύ κακός, πολύ μακριά από τα κανονικά του στάνταρ. Ίσως αυτό ήταν το χειρότερό του παιχνίδι με την εθνική».

Όσον αφορά την τακτική που θα ακολουθήσει με την Ελλάδα ο Ρίμερ, ο Βέχλαστ «αποκάλυψε» διαφοροποίηση στο σχήμα και εστίασε σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο.

«Θα αλλάξει την τακτική της η Δανία. Από το 4-4-2 απέναντι στη Σκωτία, με την Ελλάδα θα παραταχθεί με 4-3-3. Το μεγάλο ερώτημα μετά το ματς της Παρασκευής ήταν γιατί δεν έπαιξε ως βασικός ο Φρόχολντ, το ταλέντο αυτής της ομάδας. Ο κόουτς Ρίμερ είπε ότι εντυπωσιάστηκε από τα 15 λεπτά που τον χρησιμοποίησε. Θα πω με σιγουριά ότι ο Φρόχολντ θα ξεκινήσει με την Ελλάδα.

Η Δανία είναι μία ομάδα που συνήθως ελέγχει το παιχνίδι και θα αυτό θα προσπαθήσει να κάνει με την Ελλάδα. Θα είναι πολύ προσεκτική στις αντεπιθέσεις της Ελλάδας και ο Ρίμερ το γνωρίζει καλά αυτό, ξέρει πόσο επικίνδυνη μπορεί να γίνει η Ελλάδα στο γρήγορο transition», προσέθεσε.

Παρά τον τίτλο του φαβορί που φέρεται να έχει η Δανία, ο Βέχλαστ δεν παρέβλεψε να αναφερθεί στην πίεση που έχει ήδη δημιουργηθεί στον προπονητή και φυσικά στους ίδιους τους ποδοσφαιριστές μετά το αποτέλεσμα της 1ης αγωνιστικής.

«Οι Δανοί θεωρούν τους εαυτούς τους ως φαβορί στον όμιλο. Τις δύο τελευταίες φορές, το 2018 και το 2022, η Δανία προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο ίδιος ο Ρίμερ έχει δηλώσει ότι η ομάδα του είναι το φαβορί για την πρόκριση. Πάντως, μετά το 0-0 με τη Σκωτία, υπάρχει μεγάλη πίεση και η Δανία γνωρίζει ότι δεν πρέπει να χάσει απέναντι στην Ελλάδα. Η πίεση έχει μεταφερθεί και στους παίκτες φυσικά».

«Απογοητευτική η ισοπαλία με τη Σκωτία»

Στο Gazzetta μίλησε και ο Όλε Χόφσκοφ, δημοσιογράφος της «Tipsbladet.dk» εδώ και 15 χρόνια. Γνώστης του δανέζικου ποδοσφαίρου αλλά και της εθνικής, έβαλε τα δικά του... τικ και τα αντίστοιχα «Χ» στα κουτάκια των θετικών και των αρνητικών στοιχείων που εντοπίζει στην Δανία.

«Έχουμε μία πολύ δυνατή μεσαία γραμμή: Χόιμπιεργκ, Χιούμλαντ, Φρόχολντ! Δυστυχώς, οι Έρικσεν και Νόργκααρντ δεν είναι στην αποστολή και δεν θα μπορέσουν να αγωνιστούν απέναντι στην Ελλάδα. Φυσικά, ο Έρικσεν μάς λείπει πολύ, αλλά είναι free agent χωρίς χρόνο συμμετοχής, οπότε έμεινε εκτός. Στα πολύ θετικά είναι η επιστροφή του Κρίστενσεν μετά από έναν χρόνο. Έπαιξε βασικός απέναντι στη Σκωτία. Για εμένα, ο Κρίστενσεν είναι ο καλύτερος παίκτης μας.

Γενικά πρόκειται για ένα καλό σύνολο που λειτουργεί πολύ καλά ως ομάδα. Χωρίς να διαθέτει σούπερ σταρ ή... πριμαντόνες. Να επισημάνω και το βάθος του ρόστερ, καθώς ο δυνατός πάγκος που διαθέτει ο Ρίμερ μπορεί πραγματικά να επηρεάσει την εξέλιξη ενός ματς», υπογράμμισε ο Χόφσκοφ.

Πάντως, η μέτρια έως κακή εμφάνιση των Δανών απέναντι στους Σκωτσέζους δεν πέρασε απαρατήρητη ούτε από τα μάτια του Χόφσκοφ που έσπευσε να αναδείξει τα προβλήματα τα οποία εντόπισε στο εν λόγω ματς.

«Μερικές φορές η Δανία παίζει υπερβολικά αργό ποδόσφαιρο, όπως είδαμε να κάνει και κόντρα στη Σκωτία. Σε κλειστές άμυνες δυσκολεύεται πολύ να δημιουργήσει ευκαιρίες. Αυτό που μας λείπει είναι ένας καλός ντριμπλέρ! Όλοι ξέρουν πόσο σημαντικός είναι ένας παίκτης με τα χαρακτηριστικά του ντριμπλέρ σε μια ομάδα και αυτόν τον τύπο ποδοσφαιριστή η Δανία δεν τον διαθέτει. Ό,τι πιο κοντινό σε αυτό, είναι ο Γκούσταβ Ίσακσεν, αλλά αυτή τη στιγμή είναι εκτός λόγω τραυματισμού. Άλλο ένα πρόβλημα είναι ο τερματοφύλακάς μας, ο Κάσπερ Σμάιχελ. Δεν είναι τόσο καλός όσο παλιά και τα τελευταία 1-2 χρόνια έχει δεχθεί έντονη κριτική».

Όσον αφορά την τακτική που σκοπεύει να ακολουθήσει ο Ρίμερ, ο Χόφσκοφ δεν παίρνει και... όρκο! Ενώ τέλος αναφέρθηκε και στην δυναμική έδρα της Δανίας, εκεί όπου η Ελλάδα θα δοκιμαστεί στο δεύτερο μεταξύ τους ματς, στις 12 Οκτωβρίου.

«Δεν είμαι σίγουρος ότι και ο ίδιος ο Ρίμερ ξέρει ποιο είναι το ιδανικό σχήμα για την ομάδα του! Είναι 3-4-3 ή 4-4-2; Εναλλάσσεται μεταξύ αυτών των δύο και ίσως αυτό να προκαλεί σύγχυση στους παίκτες.

Το σίγουρο είναι πως η Δανία είναι πολύ δυνατή στην έδρα της. Η ισοπαλία με τη Σκωτία ήταν μεν απογοητευτική, αλλά συνήθως η εικόνα της ομάδας στο Parken Stadium δεν είναι αυτή. Μόλις πριν λίγους μήνες νικήσαμε την Πορτογαλία εκεί, αλλά και τη Γαλλία».