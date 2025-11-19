Το ψαλιδάκι του Σκοτ ΜακΤόμινεϊ έκανε πολλούς να αναρωτηθούν αν ξεπέρασε εκείνο του Κριστιάνο Ρονάλντο κι ένας χρήστης του Twitter έδωσε την απάντηση.

Ο δρόμος της Σκωτίας για την τελική φάση του Μουντιάλ 2026 άνοιξε με το εντυπωσιακό ανάποδο ψαλιδάκι του Σκοτ ΜακΤόμινεϊ στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης με την Δανία το βράδυ της Τρίτης (18/11).

Από τη σέντρα του Ντόακ, ο μέσος της Νάπολι «εκτινάχθηκε» στον αέρα στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Σμάιχελ που δεν είχε απάντηση στο ακροβατικό του Σκωτσέζου. Στο τέλος της ημέρας, η Σκωτία επικράτησε 4-2 και πήρε το εισιτήριο για πρώτη φορά από το 1998, σε μία ιστορική ημέρα για τη χώρα!

Αυτό το σπάνιας ομορφιάς τέρμα του ΜακΤόμινεϊ ήταν φυσικά ένα από τα highlight της βραδιάς, μιας και τα γκολ των Τίρνεϊ και ΜακΛιν στις καθυστερήσεις του έκλεψαν κατά κάποιον τρόπο τη... δόξα. Ωστόσο, αρκετοί ποδοσφαιρόφιλοι έσπευσαν να συγκρίνουν το ψαλιδάκι του ΜακΤόμινεϊ με εκείνο του Κριστιάνο Ρονάλντο το 2018.

Τότε, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αγωνιζόταν με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης και είχε πετύχει το εμβληματικό ψαλιδάκι απέναντι στην μετέπειτα ομάδα του Γιουβέντους, στα προημιτελικά του Champions League.

Ένας χρήστης του Twitter με μπόλικη δόση... τρέλας, θέλησε να υπολογίσει την απόσταση των δύο ποδοσφαιριστών από το έδαφος χρησιμοποιώντας την διάμετρο των 22 εκατοστών μιας επίσημης μπάλας της Adidas.

Έτσι, σύμφωνα με τις... μετρήσεις, ο Κριστιάνο είχε αγγίξει τα 2,38 μέτρα, στο ύψιστο σημείο του άλματός του. Πόσο ψηλά πήδηξε ο ΜακΤόμινεϊ; Στα 2,53 μέτρα, κάτι που δείχνει ότι ο Σκωτσέζος ξεπέρασε τον Ρονάλντο!