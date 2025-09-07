Χατζηδιάκος: «Κοιτάμε κάθε αντίπαλο στα μάτια»

Ο Παντελής Χατζηδιάκος τόνισε ότι η Ελλάδα κοιτάει κάθε αντίπαλο στα μάτια.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το φαβορί: «Δεν θέλω προσωπικά να μιλάω για το ποιος είναι το φαβορί. Κοιτάμε κάθε ματς ξεχωριστά. Κάθε αγώνας είναι τελικός. Δεν ήμαστααν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και τώρα θέλουμε να πάμε στο Μουντιάλ.

Είμαστε περήφανοι που παίζουμε στην Εθνική. Θα είναι γεμάτο το γήπεδο και θέλουμε τη νίκη και την πρόκριση».

Για την αμυντική γραμμή και τον συναγωνισμό: «Το συζητούσαμε και με τον Κουλιεράκη. Τέσσερις στόπερ παίζουν σε πολύ καλό επίπεδο. Βοηθάμε ο ένας τον άλλον. Παίζουμε στο υψηλότερο επίπεδο και είναι θέμα του προπονητή ποιον θα επιλέξει.

Είμαστε όλοι πλέον πιο ώριμοι. Ο κόουτς μας δίνει αυτοπεποίθηση κι αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι κοιτάμε κάθε αντίπαλο στα μάτια».