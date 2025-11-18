Εθνική Ελλάδας: Η τελική βαθμολογία του Ομίλου
Με ισοπαλία έκλεισε τις υποχρεώσεις της στην αποτυχημένη πορεία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 η Εθνική Ελλάδας. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς «κόλλησε» στο μηδέν με τη Λευκορωσία στην Ουγγαρία και το φινάλε του 3ου Ομίλου τη βρήκε στην 3η θέση (την οποία είχε ήδη κλειδώσει), με συγκομιδή επτά βαθμών.
Όσον αφορά τη «μάχη» πρόκρισης η Σκωτία υπέταξε τη Δανία στο «Hampden Park», πήρε την πρωτιά και έκλεισε ειειστήριο για το Μουντιάλ της Αμερικής.
Tα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής στον Όμιλο της Εθνικής Ελλάδας
- Λευκορωσία - Ελλάδα 0-0
- Σκωτία - Δανία 4-2
Η βαθμολογία στον Όμιλο της Εθνικής Ελλάδας
- Σκωτία 13
- Δανία 11
- Ελλάδα 7
- Λευκορωσία 2
Tα αποτελέσματα της Εθνικής στα προκριματικά
- Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1
- Ελλάδα – Δανία 0-3
- Σκωτία – Ελλάδα 3-1
- Δανία – Ελλάδα 3-1
- Ελλάδα – Σκωτία 3-2
- Λευκορωσία – Ελλάδα 0-0
