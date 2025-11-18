Η τελική βαθμολογία στον 3ο Όμιλο των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, στον οποίο η Εθνική Ελλάδας τερμάτισε στην 3η θέση και η Σκωτία πήρε την πρωτιά.

Με ισοπαλία έκλεισε τις υποχρεώσεις της στην αποτυχημένη πορεία της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 η Εθνική Ελλάδας. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς «κόλλησε» στο μηδέν με τη Λευκορωσία στην Ουγγαρία και το φινάλε του 3ου Ομίλου τη βρήκε στην 3η θέση (την οποία είχε ήδη κλειδώσει), με συγκομιδή επτά βαθμών.

Όσον αφορά τη «μάχη» πρόκρισης η Σκωτία υπέταξε τη Δανία στο «Hampden Park», πήρε την πρωτιά και έκλεισε ειειστήριο για το Μουντιάλ της Αμερικής.

Tα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής στον Όμιλο της Εθνικής Ελλάδας

Λευκορωσία - Ελλάδα 0-0

Σκωτία - Δανία 4-2

Η βαθμολογία στον Όμιλο της Εθνικής Ελλάδας

Σκωτία 13 Δανία 11 Ελλάδα 7 Λευκορωσία 2

Tα αποτελέσματα της Εθνικής στα προκριματικά