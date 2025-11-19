Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Οι 16 ευρωπαϊκές χώρες που παίζουν τα... ρέστα τους στα play-offs, τέσσερα τα εισιτήρια
Έπεσε η αυλαία για τα Προκριματικά του Μουντιάλ 2026, με τις 12 πρωτοπόρους ομάδες κάθε ομίλου να παίρνουν το «μαγικό χαρτάκι» για την τελική φάση της διοργάνωσης!
Απομένουν ακόμη τέσσερα εισιτήρια όσον αφορά τις ευρωπαϊκές χώρες που θα δώσουν το «παρών» στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά. Οι 12 δεύτεροι των ομίλων συν τεσσάρων ομάδων που δεν τερμάτισαν στην πρώτη ή στην δεύτερη θέση, αλλά έχουν μια δεύτερη ευκαιρία μέσω του Nations League.
Αναλυτικά οι 16 ομάδες
- Pot 1: Ιταλία, Δανία, Τουρκία, Ουκρανία
- Pot 2: Πολωνία, Ουαλία, Τσεχία, Σλοβακία
- Pot 3: Ιρλανδία, Αλβανία, Βοσνία, Κόσοβο
- Pot 4: Σουηδία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Βόρεια Ιρλανδία
Οι 12 ομάδες χωρίστηκαν σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας βάσει της κατάταξης της FIFA, ενώ όσες προήλθαν από το Nations League τοποθετήθηκαν στο 4ο γκρουπ. Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη (13:00), από όπου θα προκύψουν τα ζευγάρια των ημιτελικών των play-offs, ματς που θα διεξαχθούν στις 26 Μαρτίου 2026.
✍️ Few details on the UEFA Play-offs...— Football Rankings (@FootRankings) November 18, 2025
✅ 16 nations entered the Play-offs
📊 4 nations are placed in each pot
💥 4 Paths with 2 Semifinals + 1 Final
🏟️ SF: Pot 1 host Pot 4, Pot 2 host Pot 3
📈 Winners of these SF into the Finals
🏡 Draw will determine Hosts of Finals
🔮… pic.twitter.com/Fkq3os4Y2R
