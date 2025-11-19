Δείτε ποιες είναι οι 16 ευρωπαϊκές χώρες που θα διεκδικήσουν την συμμετοχή τους στο Μουντιάλ 2026 μέσω των play-offs. Τέσσερα τα εναπομείναντα εισιτήρια.

Έπεσε η αυλαία για τα Προκριματικά του Μουντιάλ 2026, με τις 12 πρωτοπόρους ομάδες κάθε ομίλου να παίρνουν το «μαγικό χαρτάκι» για την τελική φάση της διοργάνωσης!

Απομένουν ακόμη τέσσερα εισιτήρια όσον αφορά τις ευρωπαϊκές χώρες που θα δώσουν το «παρών» στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά. Οι 12 δεύτεροι των ομίλων συν τεσσάρων ομάδων που δεν τερμάτισαν στην πρώτη ή στην δεύτερη θέση, αλλά έχουν μια δεύτερη ευκαιρία μέσω του Nations League.

Αναλυτικά οι 16 ομάδες

Pot 1: Ιταλία, Δανία, Τουρκία, Ουκρανία

Pot 2: Πολωνία, Ουαλία, Τσεχία, Σλοβακία

Pot 3: Ιρλανδία, Αλβανία, Βοσνία, Κόσοβο

Pot 4: Σουηδία, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Βόρεια Ιρλανδία

Οι 12 ομάδες χωρίστηκαν σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας βάσει της κατάταξης της FIFA, ενώ όσες προήλθαν από το Nations League τοποθετήθηκαν στο 4ο γκρουπ. Η κλήρωση θα γίνει την Πέμπτη (13:00), από όπου θα προκύψουν τα ζευγάρια των ημιτελικών των play-offs, ματς που θα διεξαχθούν στις 26 Μαρτίου 2026.