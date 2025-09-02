Μέσα σε περίπου 5 ώρες έχουν ήδη πουληθεί πάνω από 10.000 εισιτήρια για το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με τη Λευκορωσία στο Φάληρο.

Η Εθνική Ελλάδας θα κάνει πρεμιέρα στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 την ερχόμενη Παρασκευή (2/9) με την αναμέτρηση με τη Λευκορωσία στο Φάληρο και για ακόμα μια φορά είναι εμφανές το πόσo «ζεστός» είναι ο φίλαθλος κόσμος για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Μέσα σε περίπου 5 ώρες από την έναρξη της διάθεσης των μεμονωμένων εισιτηρίων η ζήτηση εκτοξεύθηκ και όπως προκύπτει έχουν ήδη πουληθεί πάνω από 10.000 κομμάτια. Φυσικά όπως είναι αναμενόμενο η ζήτηση θα κορυφωθεί όσο πλησιάζουμε προς τη μέρα του αγώνα.

Tο κάλεσμα της Εθνικής για το ματς με Λευκορωσία και Δανία

«Με φόντο την επιστροφή της Εθνικής Ομάδας σε Μουντιάλ, άρχισε η πώληση των απλών εισιτηρίων για τους αγώνες με την Λευκορωσία (Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, 21:45) και την Δανία (Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, 21:45) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Οι δύο αναμετρήσεις αποτελούν τις πρώτες από τις τρεις, συνολικά, εντός έδρας που έχει μπροστά της η Εθνική στα προκριματικά, με τον στόχο να είναι ξεκάθαρος: πρόκριση σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, για πρώτη φορά μετά το 2014.



Η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στους πρόσφατους εντός έδρας αγώνες, στους οποίους σημειώθηκαν διαδοχικά sold out, έχει ανανεώσει τη σχέση της ομάδας με τον φίλαθλο κόσμο. Η δυναμική στήριξη της εξέδρας αποδείχθηκε καταλυτική, στέλνοντας το μήνυμα πως η Εθνική Ομάδα έχει αποκτήσει δυναμική, αλλά και έχει επανακτήσει την ικανότητα να ενώσει τις Ελληνίδες και τους τους Έλληνες πίσω από έναν κοινό στόχο.



Η Ομοσπονδία καλεί τους φιλάθλους να στηρίξουν την προσπάθεια και να εξασφαλίσουν εγκαίρως τα εισιτήριά τους, με δεδομένο ότι η ζήτηση αναμένεται να οδηγήσει και πάλι σε ένα γήπεδο γεμάτο κόσμο, παλμό και ενθουσιασμό!



Για αγορά εισιτηρίου πατήστε ΕΔΩ».