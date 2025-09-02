Υπό το βλέμμα του προέδρου της ΕΠΟ πραγματοποιήθηκε η προπόνηση της Εθνικής μας ομάδας πριν τον αγώνα με τη Λευκορωσία.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης - που βρέθηκε στον Ρέντη για την προπόνηση της Ελλάδας - είχε τετ α τετ τόσο με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς όσο και με τους περισσότερους διεθνείς ήταν ξανά δίπλα στην Εθνική ομάδα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, τακτική και δίτερμα ενώ όσοι έπαιξαν την Κυριακή μετά το πρώτο μέρος έκαναν αποκατάσταση. Την Τετάρτη η προπόνηση ξεκινάει στις 18:30.