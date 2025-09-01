Οι διεθνείς ολοκλήρωσαν τη πρώτη τους προπόνηση για το ματς με τη Λευκορωσία χωρίς προβλήματα. Τα τετ α τετ του Γιοβάνοβιτς και οι πρώτες προπονήσεις στο «Γ. Βαρδινογιάννης».

Η Εθνική ομάδα ολοκλήρωσε την πρώτη της προπόνηση στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού στου Ρέντη.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προετοιμάζει τους παίκτες του για την πρεμιέρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού, Καναδά) με τη Λευκορωσία στο «Γ. Καραϊσκάκης» την ερχόμενη Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου στις 21.45.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός πλην του Δημήτρη Γιαννούλη, ο οποίος τραυματίστηκε το Σάββατο με την Άουγκσμπουργκ και πήρε στη θέση του τον Γιώργο Κυριακόπουλο, δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα. Από τη στιγμή που αρκετοί παίκτες έπαιζαν το σαββατοκύριακο με τις ομάδες τους, σήμερα έκαναν αποκατάσταση στο γυμναστήριο και οι υπόλοιποι έτρεξαν κανονικά στο γήπεδο.

Όπως και να έχει, η ομάδα κινείται σε ρυθμούς προκριματικών Μουντιάλ. Υπάρχει ενθουσιασμός και προσμονή στις τάξεις των παικτών, ενώ ο Γιοβάνοβιτς είχε πολλά τετ α τετ με τους ποδοσφαιριστές. Η ατμόσφαιρα στην ομάδα είναι εξαιρετική κι όλοι είναι αισιόδοξοι για την έκβαση των δύο πρώτων αγώνων με Λευκορωσία, Δανία. Η αυριανή προπόνηση να σημειωθεί ότι θα ξεκινήσει στις 18:30.

Η πρώτη προπόνηση στο «Γ. Βαρδινογιάννης»

Η ΕΠΟ, όπως είναι γνωστό, ολοκλήρωσε τον Αύγουστο την αγορά του προπονητικού κέντρου στην Παιανία, το «Γ. Βαρδινογιάννης» και σήμερα έκαναν την πρώτη τους προπόνηση οι Εθνικές ομάδων Ελπίδων και Νέων. Αναλυτικά όσα αναφέρονται στο σάιτ της ομοσπονδίας:

«Την πρώτη τους προπόνηση στο ιδιόκτητο προπονητικό κέντρο της ΕΠΟ «Γεώργιος Βαρδινογιάννης» πραγματοποίησαν οι Εθνικές Ομάδες Ελπίδων και Νέων. Πρόκειται για μια ιστορική μέρα, καθώς είναι η πρώτη φορά που οι Εθνικές Ομάδες προπονούνται στο νέο «σπίτι» τους ύστερα από την υπογραφή των συμβολαίων αγοράς του αθλητικού κέντρου την 1η Αυγούστου 2025.

Τα χαμόγελα και ο ενθουσιασμός των νέων ποδοσφαιριστών και των τεχνικών επιτελείων των αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων για το "νέο τους σπίτι" αποδεικνύουν στον μέγιστο βαθμό την ιστορικής και ουσιαστικής σημασίας απόφαση της ΕΠΟ για την απόκτηση προπονητικού κέντρου.

Η συμφωνία που συνομολόγησαν ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης και ο κ. Γιώργος Βαρδινογιάννης, ώστε οι πρότυπες εγκαταστάσεις να περιέλθουν στην ιδιοκτησία της ΕΠΟ, έδωσε την ευκαιρία στους νεαρούς διεθνείς να "πατήσουν" και επίσημα το χορτάρι του προπονητικού κέντρου που θα είναι "το σπίτι" όλων των Εθνικών Ομάδων.

Με τη συγκεκριμένη εξέλιξη εξαλείφεται η εξάρτηση από εξωτερικές εγκαταστάσεις και η ανάγκη για συνεχείς μετακινήσεις. Παράλληλα, μειώνεται το λειτουργικό κόστος, ενώ η δυνατότητα μόνιμης εγκατάστασης δημιουργεί προϋποθέσεις για βελτιστοποίηση της προετοιμασίας και της απόδοσης των ομάδων. Το "σπίτι των Εθνικών Ομάδων", που πήρε το όνομα του Γιώργου Βαρδινογιάννη, με μακρά ιστορία στη λειτουργία του ως προπονητική βάση, θα υποστεί παρεμβάσεις αναβάθμισης ώστε να καλύψει τις ανάγκες όλων των αντιπροσωπευτικών συγκροτημάτων. Η ιστορικής σημασίας απόκτηση του ακινήτου συνιστά αναμφίβολα μια επένδυση ουσίας για το ελληνικό ποδόσφαιρο και προσφέρει σταθερό λειτουργικό υπόβαθρο.

Στο αμιγώς ποδοσφαιρικό μέρος, η Εθνική Ελπίδων πραγματοποίησε την πρώτη της προπόνηση ενόψει του εναρκτήριου αγώνα της στα προκριματικά του U21 EURO 2027 απέναντι στην Μάλτα στο Centenary Stadium του Ta' Qali (09/09, 20:00). Σημειώνεται ότι στις κλήσεις για τον αγώνα συμπεριλήφθηκε ο Ισίδωρος Κουτσίδης αντί του Γιώργου-Μάριου Κάτρη. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον αγώνα με την Μάλτα, η Εθνική Ελπίδων θα αντιμετωπίσει την Athens Kallithea (05/09, κλειστή για το κοινό) σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στο Δημοτικό Γήπεδο Καλλιθέας.

Την πρώτη της προπόνηση στο αθλητικό κέντρο "Γ. Βαρδινογιάννης" πραγματοποίησε και η Εθνική Νέων, ενόψει των δύο εκτός έδρας φιλικών αγώνων της με την αντίστοιχη της Γεωργίας στην Τιφλίδα, στις 7 και 9 Σεπτεμβρίου (κοινή ώρα έναρξης 18:00 Ελλάδας). Ο κ. Βαγγέλης Μόρας υπολογίζει όλους τους ποδοσφαιριστές που κλήθηκαν για τις δύο αναμετρήσεις, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο προετοιμασίας για τους αγώνες της πρώτης προκριματικής φάσης του EURO U19, τον προσεχή Νοέμβριο».