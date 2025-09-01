Ο τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε το αυτονόητο, ότι ο στόχος είναι η πρόκριση στο Μουντιάλ και αναφέρθηκε στη στήριξη του κόσμου.

Η Εθνική μπαίνει στη μάχη για τον μεγάλο στόχο.

Οι διεθνείς συγκεντρώθηκαν σήμερα και πραγματοποίησαν την πρώτη προπόνηση, ώστε να παρουσιαστούν όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι για τα δύο πρώτα ματς στο «Γ. Καραϊσκάκης» με την Λευκορωσία στις 5 Σεπτεμβρίου με τη Δανία στις 9 του μήνα.

Ο ομοσπιονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν έκρυψε φυσικά ότι στόχος κι επιθυμία όλων είναι η παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα γίνει το καλοκαίρι του 2026 στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά. Στάθηκε επίσης στη σύνδεση που έχει πλέον η Εθνική με τον κόσμο κι ελπίζει να ζήσουν όλοι δύο ωραία βράδια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιοβάνοβιτς:

Για τα δύο πρώτα ματς κι αν υπάρχει προβληματισμός για την ετοιμότητα των παικτών, αφού είναι αρχή της σεζόν: «Ο επόμενος στόχος μας είναι αυτά τα προκριματικά και η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είναι νέα πρόκληση για μας και θα χρειαστεί μία μεγάλη αγωνιστική προσπάθεια για να τα καταφέρουμε.

Είναι λογικό να έχουμε προβληματισμούς για την κατάσταση των παικτών και τον βαθμό ετοιμότητας, διότι βρισκόμαστε όλοι στο ξεκίνημα μίας σεζόν. Έχουμε δύο ματς στην έδρα μας, πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να νικήσουμε και να ξεκινήσουμε καλά. Θα χρειαστεί πολλή προσοχή κι αυτοσυγκέντρωση και να εκμεταλλευτούμε τις 2-3 μέρες που έχουμε μπροστά μας για να προετοιμαστούμε».

Για τον κόσμο: «Τον τελευταίο χρόνο είχαμε μεγάλη παρουσία φιλάθλων σε όλα τα ματς. Και στο Nations League και στα φιλικά. Πιστεύω το ίδιο θα γίνει και στα δύο πρώτα ματς για τα προκριματικά του Μουντιάλ. Είμαστε συνηθισμένοι πλέον να παίζουμε σε γεμάτο γήπεδο. Αισθανόμαστε την υποστήριξή τους και τη διάθεση να μας βοηθήσουν κι ελπίζω να είναι από τα όμορφα βράδια, όπως ήταν και τα προηγούμενα».