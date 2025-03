Αργεντινή-Βραζιλία χωρίς τσακωμούς δεν γίνεται, με τους Ροντρίγκο και Παρέδες να το επιβεβαιώνουν.

Το Αργεντινή-Βραζιλία που έγινε τα ξημερώματα, εκτός από πολλά γκολ, είχε και αρκετούς τσακωμούς. Η ένταση άλλωστε της αναμέτρησης είχε φροντίσει να ανεβάσει πριν την σέντρα ο Ραφίνια, με την δήλωσή του «θα τους γ@μ!$0υμε», αν και η συγκεκριμένη ατάκα δεν πήγε και τόσο καλά...

Μία από τις εστίες έντασης που δημιουργήθηκαν ήταν και αυτή μεταξύ του Ροντρίγκο και του Παρέδες, στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, όταν και ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης γύρισε και είπε στον αντίπαλό του: «Είσαι πολυ κακός», με τον άσο της Ρόμα να μην αφήνει αναπάντητη την πρόκληση, λέγοντας: «Έχω δύο America και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Εσύ μηδέν. Εσύ μηδέν».

Rodrygo: "You are very bad."



Paredes: "I have 1 World Cup and 2 Copa America's, you have zero." 🥶🥶



pic.twitter.com/M0bVUno5ZB