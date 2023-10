Ακόμα ένα παιχνίδι στο οποίο ο Εμιλιάνο Μαρτίνες κράτησε το μηδέν με την Αργεντινή. Γράφει ιστορία με την «Αλμπισελέστε» ο τερματοφύλακας της Άστον Βίλα.

Σε... one Messi show, μετέτρεψε την αναμέτρηση της Αργεντινής απέναντι στο Περού ο Λιονέλ Μέσι, καθώς ο «pulga» ήταν για ακόμη μια φορά ο απόλυτος πρωταγωνιστής, οδηγώντας την «Αλμπισελέστε» στην άνετη νίκη με 2-0 και στο 4/4 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Την ίδια ώρα ωστόσο, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες κατάφερε να δώσει συνέχεια στο μοναδικό του ρεκόρ. Με το νέο του «clean sheet» απέναντι στους Περουβιανούς, ο τερματοφύλακας της Άστον Βίλα έδωσε συνέχεια στο φοβερό του σερί χωρίς να δεχτεί γκολ με το εθνόσημο, καθώς κατάφερε να φτάσει τα 712 αγωνιστικά λεπτά.

Μάλιστα, ο Μαρτίνες χρειάστηκε να κάνει και μια δύσκολη επέμβαση στο ματς με το Περού, όσο το παιχνίδι ήταν ακόμα στο 0-0. Τα 712 αγωνιστικά λεπτά χωρίς να έχει δεχτεί γκολ, αποτελούν εθνικό ρεκόρ για τερματοφύλακα της Αργεντινής, με τον Μαρτίνες να γράφει έτσι τον δικό του «μύθο» με την «Αλμπισελέστε».

Πότε ήταν η τελευταία φορά που ο «Ντίμπου» δέχτηκε γκολ φορώντας το εθνόσημο στο στήθος του; Τον Δεκέμβριο του 2022, στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέναντι στη Γαλλία, όπου η Αργεντινή σήκωσε το τρίτο της Μουντιάλ, με τον Μαρτίνες να πρωταγωνιστεί στη διαδικασία των πέναλτι.

Emi Martinez with a big save to keep things 0-0 pic.twitter.com/oXxuKcOrJw