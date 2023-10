Ο Λιονέλ Μέσι είχε κέφια απέναντι στο Περού, σκόραρε δύο φορές και οδήγησε την Αργεντινή στη νίκη με 2-0 και στο 4/4 στα προκριματικά για το Μουντιάλ του 2026. Ο Ντάργουιν Νούνιες ήταν «on fire» και οδήγησε την Ουρουγουάη στην πρώτη της νίκη απέναντι στη Βραζιλία (2-0) μετά από 22 χρόνια!

Το έδαφος για την όγδοη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του ετοιμάζει ο Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ είχε κέφια απέναντι στο Περού, καθώς με δύο δικά του γκολ μέσα σε δέκα λεπτά, οδήγησε την «Αλμπισελέστε» στην άνετη επικράτηση με 2-0, με την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια να κάνει το 4/4 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και να παραμένει στην κορυφή του ομίλου.\

Μπορεί ο «pulga» να μη βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή αγωνιστική κατάσταση τον τελευταίο διάστημα λόγω των τραυματισμών που τον έχουν ταλαιπωρήσει, ωστόσο ο Λιονέλ Σκαλόνι επέλεξε να του δώσει φανέλα βασικού. Δέκα λεπτά ήταν αρκετά για τον άσο της Ίντερ Μαϊάμι ώστε να βάλει τέλος στο παιχνίδι και να γράψει ένα ακόμα ρεκόρ.

Οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής συνεργάστηκαν άψογα στο 32ο λεπτό, ο Γκονζάλες έκανε το γύρισμα στην περιοχή και ο Λιονέλ Μέσι την έστειλε στα δίχτυα των Περουβιανών για το 1-0. Σχεδόν δέκα λεπτά αργότερα, οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές έφτιαξαν ένα ακόμα πιο ωραίο γκολ, όταν ο Φερνάντες έκανε το γύρισμα προς τον Άλβαρες, ο οποίος την άφησε να περάσει κάτω από τα πόδια, με τον Μέσι να εκτελεί και πάλι με μια επαφή για το 2-0 το οποίο ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης.

Για το Περού, ο Αλεξάντερ Κάλενς της ΑΕΚ δεν αγωνίστηκε, καθώς ο Ρεϊνόσο προτίμησε να μην τον χρησιμοποιήσει, με τον άσο της Ένωσης να μένει στον πάγκο σε όλο το 90λεπτο.

LIONEL MESSI WHAT A ONE TOUCH FINISH GOAL, BALLON D'OR pic.twitter.com/SNH3moWfvp — L/M Football (@lmfootbalI) October 18, 2023

LIONEL MESSI WITH ANOTHER GOAL, CLINICAL FINISHING FROM THE GOAT pic.twitter.com/RMgsiBfVdu — L/M Football (@lmfootbalI) October 18, 2023

Με αυτά τα δύο γκολ, ο Μέσι κατάφερε να «σπάσει» ακόμα ένα ρεκόρ, καθώς πλέον είναι ο πρώτος σκόρερ των προκριματικών της Νότιας Αμερικής με 31 γκολ, αφήνοντας πίσω του τον Λουίς Σουάρες.

Τέλος σε ένα «μαύρο» σερί κατάφερε να βάλει η Ουρουγουάη του Μπιέλσα. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντάργουιν Νούνιες, η «Σελέστε» κατάφερε να επικρατήσει της Βραζιλίας με 2-0, για πρώτη φορά μετά το 2001, με τον επιθετικο της Λίβερπουλ να ολοκληρώνει το παιχνίδι με ένα γκολ και μία ασίστ.

Πρώτη ήττα μετά από οκτώ χρόνια στα προκριματικά για τη «Σελεσάο» που έχασε και τον Νεϊμάρ με σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο. Ο Νούνιες κατάφερε να ανοίξει το σκορ κόντρα στη ροή του παιχνίδιου, λίγα λεπτά πριν από την ανάπαυλα, δίνοντας έτσι κεφάλι στο σκορ στην ομάδα του Μπιέλσα.

DARWIN NUNEZ BEATS EDERSON TO PUT URUGUAY 1-0 UP AGAINST BRAZIL! 💥🇺🇾pic.twitter.com/LRXXAkYo7x — ~ (@snappedlfc) October 18, 2023

Στο δεύτερο μέρος, ο Νεϊμάρ αποχώρησε με φορείο από το γήπεδο, με τα Μέσα της χώρας να κάνουν λόγο για σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο. Το τελικό 2-0 διαμόρφωσε στο 77ο λεπτό ο Νίκολας Ντε Λα Κρουζ μετά από δημιουργία του Νούνιες, με την Ουρουγουάη μάλιστα να «πιάνει» τη Βραζιλία στη 2η θέση με επτά βαθμούς.

Darwin Nunez assist as well, that’s so “dawg” pic.twitter.com/bXI5bozhcj — Belinder (@_bubblxs) October 18, 2023

Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα:

Περού - Αργεντινή 0-2

Ουρουγουάη - Βραζιλία 2-0

Βενεζουέλα - Χιλή 3-0

Παραγουάη - Βολιβία 1-0

Εκουαδόρ - Κολομβία 0-0