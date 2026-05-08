«Messi: The Forgotten Tape»: Το ντοκιμαντέρ για την άγνωστη ιστορία του Μέσι

Ένα ντοκιμαντέρ για το πώς ο Μέσι επέλεξε να παίξει με την εθνική Αργεντινής και όχι με την Ισπανία ετοιμάζεται να κάνει ντεμπούτο μέσα στο ερχόμενο σαββατοκύριακο.

Το αθλητικό δίκτυο ESPN σε συνεργασία με την streaming πλατφόρμα Disney+ θα κάνει πρεμιέρα αυτή την Κυριακή (10/05) το ντοκιμαντέρ «Messi: The Forgotten Tape», μια παραγωγή που θα αποκαλύψει αδημοσίευτες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία που οδήγησε τον Λιονέλ Μέσι στο να εκπροσωπήσει την Αργεντινή αντί για την Ισπανία, στο διεθνές ποδόσφαιρο .

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε το αμερικανικό δίκτυο, το οπτικοακουστικό υλικό θα δείξει την καθοριστική στιγμή που σημάδεψε το αθλητικό μέλλον του Αργεντινού σταρ και άλλαξε τον ρου της ιστορίας του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Το ντοκιμαντέρ χρονολογείται από το 2004, όταν ο Μέσι, σε ηλικία μόλις 16 ετών, έλαμψε στις χαμηλότερες κατηγορίες της Μπαρτσελόνα και βρισκόταν στη διαδικασία απόκτησης της ισπανικής υπηκοότητας, μια κατάσταση που άνοιξε την πιθανότητα να ενταχθεί στην ισπανική εθνική ομάδα.

Before Lionel Messi became an Argentinian icon, a VHS tape helped set his path toward playing for the national team



'Messi: The Forgotten Tape / Messi: La Cinta Olvidada'

Η παραγωγή αφηγείται το πως ένας δημοσιογράφος από το «Barça TV» συγκέντρωσε τις καλύτερες φάσεις του νεαρού ποδοσφαιριστή σε μια κασέτα VHS και την έδωσε στον βοηθό προπονητή της εθνικής ομάδας της Αργεντινής, σε μια εποχή που το διαδίκτυο δεν είχε ακόμη την τρέχουσα εμβέλειά του.

Όπως αναφέρει το ESPN, αυτή η κασέτα ήταν το κλειδί για την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής να επιταχύνει τις προσπάθειες και να οργανώσει γρήγορα φιλικούς αγώνες με στόχο την εξασφάλιση του Μέσι στην «Αλμπισελέστε», προτού η Ισπανία προλάβει να τον καλέσει επίσημα.

Θυμίζουμε πως με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, ο «pulga» κέρδισε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 2022 στο Κατάρ, το Κόπα Αμέρικα του 2021 και του 2024, ενώ παράλληλα κατέκτησε και το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008.