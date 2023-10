Μια γκολάρα του Οταμέντι ήταν αρκετή για την Αργεντινή ώστε να επικρατήσει της Παραγουάης με 1-0 και να κάνει το 3/3 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. «Κόλλησε» η Βραζιλία απέναντι στη Βενεζουέλα (1-1) που «έκλεψε» τον βαθμό στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Τι και αν ο Λιονέλ Μέσι αγωνίστηκε ως αλλαγή, περνώντας στο δεύτερο ημίχρονο; Τι και αν η Αργεντινή δεν πάτησε το γκάζι. Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια έκανε το καθήκον της απέναντι στην Παραγουάη στο «Μονουμεντάλ», επικράτησε με 1-0 χάρη σε ένα φοβερό γυριστό του Νικολάς Οταμέντι και έκανε... σβηστά το 3/3 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, μένοντας μόνη πρώτη στον όμιλο.

Η «Αλμπισελέστε» δεν αντιμετώπισε προβλήματα στα μετόπισθεν, κράτησε για ακόμη μια φορά το μηδέν, με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες να γράφει ιστορία, καθώς δεν έχει δεχτεί γκολ στα τελευταία 622 λεπτά, το οποίο αποτελεί εθνικό ρεκόρ για τερματοφύλακα.

Μόλις τρία λεπτά χρειάστηκαν στην ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι για να ανοίξει το σκορ στην αναμέτρηση. Ο Νικολάς Οταμέντι που φόρεσε το περιβραχιόνιο αντί του αναπληρωματικού Λιονέλ Μέσι, εκμεταλλεύτηκε το κόρνερ του Ντε Πολ και με ένα φοβερό γυριστό στον αέρα, νίκησε τον Κορονέλ και έγραψε το 1-0.

Η Αργεντινή δεν απειλήθηκε σοβαρά σχεδόν σε όλο το παιχνίδι, είχε την κατοχή ολοκληρωτικά με το μέρος της καθ' όλη τη διάρκεια (75%-25%), με τον Λιονέλ Μέσι να μπαίνει στο 53ο λεπτό και να... ξεμουδιάζει.

Έτσι, η «Αλμπισελέστε» συνέχισε με νίκες στον όμιλο της και έκανε το 3/3, φτάνοντας τους 9 βαθμούς σε αυτή τη φάση των προκριματικών για το Μουντιάλ του 2026.

Από την άλλη, η Βραζιλία υπέπεσε στην πρώτη της απώλεια, καθώς ένα γκολ της Βενεζουέλας στα τελευταία λεπτά του αγώνα, κράτησε τη «Σελεσάο» στο 1-1 και στο -2 από την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Παρότι οι Βραζιλιάνοι είχαν τον απόλυτο έλεγχο από το πρώτο σφύριγμα, δεν κατάφεραν στο πρώτο ημίχρονο να μετουσιώσουν σε γκολ την υπεροχή τους. Ο Μαγκαλιάες ήταν τελικά αυτός που κατάφερε να «σπάσει» το... ρόδι, σκοράροντας το πρώτο του γκολ με το εθνόσημο, μετά από εκτέλεση φάουλ του Νεϊμάρ.

Οι Βραζιλιάνοι συνέχισαν να πιέζουν, προσπαθώντας να «καθαρίσουν» το παιχνίδι, ωστόσο δεν τα κατάφεραν, με τον Έντουαρντ Μπέγιο να τους τιμωρεί στο 85ο λεπτό, πετυχαίνοντας ένα τρομερό γκολ με ανάποδο «ψαλίδι» για το τελικό 1-1 της αναμέτρησης.

Eduard Bello with a spectacular bicycle kick goal to equalise it for Venezuela pic.twitter.com/2UJU5J0p4J