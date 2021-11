Ζλάταν: «Επίτηδες χτύπησα τον Αθπιλικουέτα, δεν είχε τα @@@ να τα βάλει μαζί μου» (vid)

Ο Ζλάταν αποκάλυψε πως ήθελε να χτυπήσει τον Θέσαρ Αθπιλικουέτα στο πρόσφατο ματς Ισπανίας – Σουηδίας, προκειμένου να πάρει εκδίκηση για τη συμπεριφορά του αρχηγού της Τσέλσι.

Δίχως ίχνος μεταμέλειας και διάθεση ν' απολογηθεί προς τον «Άθπι» για το πολύ δυνατό χτύπημα που του κατάφερε , ο Ιμπραΐμοβιτς δήλωσε ότι θα το έκανε ξανά και ξανά αν του δινόταν η ευκαιρία για να δείξει πως δεν θα πρέπει κανείς να τα βάζει με τους συμπαίκτες του.

Ο Ζλάταν είχε εκνευριστεί με τη συμπεριφορά του Ισπανού αμυντικού προς κάποιο μέλος της εθνικής ομάδας της Σουηδίας και κάπως έτσι αποφάσισε να πέσει πάνω του με δύναμη για να πάρει το αίμα του πίσω.

«Επίτηδες το έκανα. Ήταν χαζό, αλλά θα το έκανα ξανά και ξανά. Δεν ντρέπομαι για την πράξη μου. Δεν θα επιτρέπω σε κανέναν να έχει τέτοια συμπεριφορά σε συμπαίκτη μου, όπως αυτή που είχε ο Αθπιλικουέτα.

Δεν είχε τα @@@ να τα βάλει μαζί μου. Ήθελα να τον κάνω να καταλάβει ότι “απαγορεύεται να τα κάνεις αυτά σε εμάς”. Και του έδειξα τι συμβαίνει όταν τα βάζει μαζί μας.

Δεν με αφορά που θα χάσω ματς των μπαράζ, με ενδιαφέρει να καταλάβει ότι δεν συμπεριφέρεσαι άσχημα σε κάποιον που είναι πεσμένος κάτω. Δεν επιτίθεσαι σε σκυλί που δεν γαβγίζει. 100% θα το έκανα ξανά» είπε ο αστέρας της Μίλαν στον Guardian.

Zlatan got a yellow card for this shoulder charge on Azpilicueta 😳 pic.twitter.com/64ipgvvm4X