Ζλάταν: Χάνει το πρώτο ματς των μπαράζ για την σπρωξιά στον Αθπιλικουέτα (vid)

Τελικά δεν του βγήκε σε καλό του Ζλάταν ο τρόπος με τον οποίο προσπάθησε ν' αποκτήσει αβαντάζ στην περιοχή της Ισπανίας σπρώχνοντας με δύναμη τον Θέσαρ Αθπιλικουέτα εκτός φάσης

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς δεν θα είναι παρών στο πρώτο παιχνίδι των Σκανδιναβών για τα μπαράζ του Μουντιάλ του 2022, μετά την απερισκεψία που έκανε στην ήττα (1-0) από τη «φούρια ρόχα» το βράδυ της Κυριακής.

Σε στατική φάση και με κορμιά εντός περιοχής, έπεσε με δύναμη πάνω στον Αθπιλικουέτα δίχως λόγο, σε μια φάση που θα μπορούσε να έχει τραυματίσει τον αρχηγό της Τσέλσι.

Ο «Άθπι» γλίτωσε και ο Ζλάταν τιμωρήθηκε για την κίνησή του, βγαίνοντας νοκ-άουτ από το πρώτο ματς των Σουηδών στα Play-offs.

Zlatan floors Azpilicueta with “dark arts”! 😲



Ibrahimovic escaped punishment during the game but has since been banned from the first leg of Sweden’s World Cup play-off tie... pic.twitter.com/7YmEUK8l6i