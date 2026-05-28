Οι παίκτες της Εθνικής μας ομάδας συγκεντρώνονται για να αρχίσουν την προετοιμασία τους εν όψει των δύο φιλικών τους με Σουηδία και Ιταλία.

Σε ρυθμούς προετοιμασίας μπαίνει από σήμερα η Εθνική Ελλάδος, καθώς ξεκίνησε η συγκέντρωση των διεθνών στο ξενοδοχείο της αποστολής.

Αν και δεν έχουν αφιχθεί ακόμα όλα τα μέλη του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, η ενσωμάτωσή τους συνεχίζεται κανονικά και μέχρι το τέλος της ημέρας αναμένεται να βρίσκονται όλοι εκεί.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες του πιάνουν άμεσα δουλειά ξεκινώντας την προετοιμασία τους με προπόνηση στις εγκαταστάσεις του Ρέντη.

Η «γαλανόλευκη» έχει μπροστά της δύο φιλικά ματς. Αρχικά απέναντι στη Σουηδία στις 4 Ιουνίου, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, στις 7 Ιουνίου, θα υποδεχθεί την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο.

