Εθνική Ελλάδος: Συγκεντρώνεται για τα φιλικά με Σουηδία και Ιταλία
Σε ρυθμούς προετοιμασίας μπαίνει από σήμερα η Εθνική Ελλάδος, καθώς ξεκίνησε η συγκέντρωση των διεθνών στο ξενοδοχείο της αποστολής.
Αν και δεν έχουν αφιχθεί ακόμα όλα τα μέλη του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, η ενσωμάτωσή τους συνεχίζεται κανονικά και μέχρι το τέλος της ημέρας αναμένεται να βρίσκονται όλοι εκεί.
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες του πιάνουν άμεσα δουλειά ξεκινώντας την προετοιμασία τους με προπόνηση στις εγκαταστάσεις του Ρέντη.
Η «γαλανόλευκη» έχει μπροστά της δύο φιλικά ματς. Αρχικά απέναντι στη Σουηδία στις 4 Ιουνίου, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, στις 7 Ιουνίου, θα υποδεχθεί την Ιταλία στο Παγκρήτιο Στάδιο.
Οι αναρτήσεις της Εθνικής Ελλάδος
Reunion time 🇬🇷#teamsgathering #ethnikiomada pic.twitter.com/97U4C9dwCt— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) May 28, 2026
