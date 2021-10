Ιλντεφόνς Λίμα, o 41χρονος αμυντικός της Ανδόρρας τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να σταματήσει τον Σάντσο (vid)

Ο 41χρονος αμυντικός της Ανδόρρας, Ιλντεφόνς Λίμα, δεν κατάφερε να προλάβει σε σπριντ τον Τζέιντον Σάντσο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Με το επιβλητικό 5-0 η Αγγλία επικράτησε εκτός έδρας της Ανδόρρας και πλέον απολαμβάνει τη μοναξιά στην κορυφή του ομίλου της, έχοντας συγκεντρώσει 19 βαθμούς.

Στο 31ο λεπτό, ο προπονητής της Ανδόρρας, Κόλντο, πέρασε στο ματς τον Ιλντεφόνς Λίμα αντί του Κρίστιαν Γκαρσία, αλλά στο 63' είδε και τον 41χρονο αμυντικό της ομάδας του, να βγαίνει νοκ-άουτ.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος στόπερ στην προσπάθειά του να σταματήσει τον Τζέιντον Σάντσο τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο 21χρονος μεσοεπιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν είχε καν γεννηθεί όταν ο Λίμα έκανε το ντεμπούτο του με την εθνική Ανδόρρας το 1997.

