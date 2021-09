Ουγγαρία - Αγγλία: Νέα τιμωρία έδρας και 185.000 πρόστιμο για τους ρατσιστές οπαδούς των Ούγγρων

Παραδειγματική ήταν η τιμωρία της FIFA προς την ουγγρική ομοσπονδία, για τη ρατσιστική συμπεριφορά των οπαδών της κόντρα στην Αγγλία: Δύο ματς κεκλεισμένων των θυρών (το ένα με αναστολή) και πρόστιμο 185.000 ευρώ.

Νέα «καμπάνα» σε βάρος της εθνικής Ουγγαρίας με ρατσιστικές αφορμές επέβαλε η FIFA, η οποία ανακοίνωσε τιμωρία της έδρας και πρόστιμο στην ομοσπονδία με αφορμή τους ρατσιστικούς ήχους, τις κινήσεις και τις ύβρεις προς τους παίκτες της Αγγλίας στην «Puskas Arena», στο ματς της 2ης Σεπτεμβρίου.

Συγκεκριμένα, οι Ούγγροι τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 185.000 ευρώ και δύο αγώνες κεκλεισμένων των θυρών, τον δεύτερο με αναστολή, που σημαίνει ότι θα παίξουν σε άδειο γήπεδο κόντρα στην Αλβανία (9/10) κι από το τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στο Σαν Μαρίνο θα βρίσκονται υπό την εποπτεία της FIFA για την επόμενη διετία για τυχόν νέα συμβάντα.

Οι οπαδοί της εθνικής Ουγγαρίας αλλά και η ίδια η ομοσπονδία κάθονται ξανά στο εδώλιο μιας διοργανώτριας αρχής λίγους μήνες μετά το Euro και την τιμωρία 3+1 αγώνων χωρίς κόσμο και προστίμου 100.000 ευρώ που επέβαλε η UEFA, μετά τα ομοφοβικά πανό και τη ρατσιστική συμπεριφορά στα τρία παιχνίδια του ομίλου στη Βουδαπέστη.

