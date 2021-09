Κέιν για την ρατσιστική συμπεριφορά των Ούγγρων: «Η UEFA πρέπει να τους τιμωρήσει άμεσα» (pic & vid)

Αμεση δράση από την UEFA ζήτησε ο Χάρι Κέιν προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ρατσιστική συμπεριφορά των Ούγγρων οπαδών κατά του Ραχίμ Στέρλιγνκ.

Η Αγγλία επικράτησε 4-0 της Ουγγαρίας, με τους Ούγγρους να κάνουν ρατσιστικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα σε ποδοσφαιριστές των «τριών λιονταριών».

Θύματα ρατσιστικών επιθέσεων έπεσαν τόσο ο Ραχίμ Στέρλινγκ, όσο και ο Τζούντι Μπέλιγχαμ. Η Αγγλική Ομοσπονδία έβγαλε ανακοίνωση στηρίζοντας τους διεθνείς, ενώ ο Χάρι Κέιν από την πλευρά του ζήτησε την τιμωρία αυτών που προχώρησαν σε ρατσιστικές συμπεριφορές.

«Δεν κατάλαβα τι έγινε στον αγώνα, το έμαθα μετά το τέλος του. Η Ομοσπονδία θα κάνει ότι πρέπει, είμαι περήφανος για τα παιδιά και το πως αντιδράσαμε. Η UEFA πρέπει να τους τιμωρήσει, να επιβάλλει σκληρές ποινές. Είναι ντροπή», τόνισε χαρακτηριστικά.

🗣 "We hope UEFA are strong with their sanctions."



Harry Kane hopes UEFA 'come down strongly' on the fans who aimed racist abuse at England players during their win over Hungary in Budapest 👇 pic.twitter.com/I0m19RzivZ