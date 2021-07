Ουγγαρία: Πρόστιμο και τρεις αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών για τη συμπεριφορά των φιλάθλων της στο Euro

Χρηματικό πρόστιμο και τιμωρία τριών αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών επέβαλε η UEFA στην Ουγγαρία, για την συμπεριφορά την οπαδών της στο Euro.

Οι Ούγγροι οπαδοί, κατά τη διάρκεια της παρουσίας της εθνικής τους ομάδας στο Euro, βρέθηκαν στο επίκεντρο αρκετές φορές, αλλά για αρνητικούς λόγους.

Πριν από μερικές ημέρες η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία άνοιξε επίσημη πειθαρχική έρευνα για ένα πανό με ρατσιστικό περιεχόμενο που αναρτήθηκε στο παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στην Πορτογαλία, καθώς και για ήχους πιθήκων που ακούστηκαν από μερίδα των οργανωμένων οπαδών.

Η συμπεριφορά των οπαδών έβαλε την Ουγγαρία σε «μπελάδες», καθώς η UEFA επέβαλε κυρώσεις στην εθνική Ουγγαρίας, λόγω «συμπεριφοράς που προήγαγε τις διακρίσεις» από τους φίλους της ομάδας. Συγκεκριμένα, η Ουγγρική ομοσπονδία θα πρέπει πληρώσει πρόστιμο ύψους 100 χιλιάδων ευρώ και να δώσει χωρίς φιλάθλους τα τρία επόμενα ματς, εντός έδρας ματς της.

Μάλιστα σε αυτά τα παιχνίδια, η ουγγρική ομοσπονδία είναι υποχρεωμένη να αναρτήσει ένα πανό που θα γράφει «Equal Game» δηλαδή ίσο παιχνίδι και το σήμα της UEFA.

Hungary must play next 3 matches with no fans (one match suspended), for the homophobic banners displayed by their black T-shirted ultras at the Euros.



They also marched against taking the knee.



The full stadium in Budapest, ultras behind the goal, was a disturbing spectacle. pic.twitter.com/H3SZndZ32s