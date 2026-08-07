ΠΑΟΚ - Άντερλεχτ: Οι πιθανότητες πρόκρισης μετά το 0-1 της Τούμπας
Δύσκολο προβλέπεται το έργο του ΠΑΟΚ για πρόκριση στα Playoffs του Europa League, αφού οι Θεσσαλονικείς γνώρισαν την ήττα με 0-1 από την Άντερλεχτ στο πρώτο ματς της Τούμπας, το βράδυ της Πέμπτης (6/8).
Πλέον, η ομάδα του Αλέσιο Λίσι καλείται να κερδίσει μέσα στο Βέλγιο με περισσότερο από ένα γκολ (ή με ένα και μετά σε παράταση ή πέναλτι) για να συνεχίσει αυτή στον επόμενο γύρο, όπου μπροστά της θα βρει τον ηττημένο από το ζευγάρι Λέφσκι Σόφιας - Καϊράτ (1-0 το πρώτο ματς).
Σε αντίθετη περίπτωση, θα «πέσει» στον αντίστοιχο γύρο του Conference League, όπου αντίπαλος θα είναι ο νικητής που θα προκύψει από το Μπραν - Απόλλων Λεμεσού (0-1 το πρώτο παιχνίδι). Και η αλήθεια είναι πως οι πιθανότητες είναι με το δεύτερο σενάριο. Τουλάχιστον έτσι προκύπτει από το Football Meets Data, με τον υπερυπολογιστή να δίνει το 73% των πιθανοτήτων στους Βέλγους και το υπόλοιπο 27% στην ελληνική ομάδα.
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