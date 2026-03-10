Η Μπέτις θα δείξει άλλο πρόσωπο με τον Παναθηναϊκό

Σε σχέση με τον αγώνα κόντρα στην Χετάφε, η Μπέτις αναμένεται να παρουσιάσει διαφορετικό πρόσωπο κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Μετά την εξασφάλιση της παρουσίας του στα Play Offs για τις θέσεις 1-4, ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του στον μοναδικό κανονικό στόχο της σεζόν. Αυτόν της ευρωπαϊκής πορείας στο Europa League, με την αποστολή του κόντρα στην Μπέτις να παρουσιάζει μεγάλο βαθμο δυσκολίας λόγω της δυναμικότητας του αντιπάλου.

Μπορεί η ισπανική ομάδα, στο League Stage, να γνώρισε την ήττα στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ με 2-0, ωστόσο τα πράγματα τώρα θα είναι εντελώς διαφορετικά. Για την ακρίβεια θα είναι αντίστροφα... Τότε, σε εκείνο το ματς της Θεσσαλονίκης, ο Μανουέλ Πελεγκρίνι είχε κάνει μεγάλο rotation στις βασικές του επιλογές, καθώς ούτε λίγο, ούτε πολύ, είχε εκτός αποστολής 8 παίκτες.

Τώρα, οι απουσίες δεν αφορούν το ματς του ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό, αλλά το ακριβώς προηγούμενο, κόντρα στην Χετάφε, όπου ο προπονητής της Μπέτις άλλαξε ολόκληρη την άμυνά του, έβγαλε τους Ρόκα και Φορναλς από την εντεκάδα, ενώ ξεκούρασε και τον Άντονι. Κάτι ωστόσο που δεν του βγήκε σε καλό, καθώς η ομάδα του γνώρισε την ήττα με 2-0, σχεδόν με κατεβασμένα χέρια.

Και αυτό γιατί οι παίκτες που πήραν το χρόνο συμμετοχής που τόσο πολύ αναζητούσαν, δεν εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία που τους παρουσιάστηκε, με αποτέλεσμα να δεχθούν σκληρή κριτική από τον Τύπο της χώρας με τίτλους όπως «Μπέτις χωρίς σχέδιο Β» που αναφερόταν στην έλλειψη εναλακτικών επιλογών.

Την Πέμπτη όμως στο ΟΑΚΑ, η Μπέτις θα παραταχθεί με όλα της τα... όπλα. Οι Ροντρίγκεζ, Νατάν, Γιορέντε και Ρουιμπάλ αναμένεται να επιστρέψουν στην αμυντική τετράδα, όπως και οι Ρόκα, Φορναλς και Άντονι, αλλά και ο Ερνάντεζ στην κορυφή της επίθεσης.

Εκτός από το καθαρά αγωνιστικό μέρος, υπάρχει όμως και ακόμα ένα κομμάτι στην εξίσωση, αυτό της πίεσης... Αν υπήρχε κάτι που θα μπορούσε να αποσπάσει την προσοχή της ισπανικής ομάδας, θα ήταν το εισιτήριο που οδηγεί στο Champions League της νέας σεζόν μέσω του πρωταθλήματος. Μόνο που ο συγκεκριμένος στόχος μετά τις απώλειες βαθμών με Βαγιεκάνο, Σεβίλλη και Χετάφε απομακρύνθηκε αρκετά. Κάτι που σημαίνει οτι το Europa League, όπου η Μπέτις είναι μεταξύ των φαβορί να το κατακτήσει, απομένει ο μοναδικός που της απομένει.

