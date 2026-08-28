Ο Τζέικομπ Νίστρουπ το έκανε για τέταρτη φορά και με τον Παναθηναϊκό, αφού οδήγησε την ομάδα στη League Phase έπειτα από τρεις προκριματικούς γύρους.

Μπορεί το βράδυ της Πέμπτης (27/08) στην Τσεχία να ήταν δύσκολο για τον Παναθηναϊκό, όμως οι «πράσινοι» στο τέλος τα κατάφεραν και πήραν μία σημαντική πρόκριση, έστω και με τον τρόπο που ήρθε με το γκολ του Ντέσερς στο φινάλε της παράτασης, στην οποία εκείνοι είχαν κινδυνέψει πολύ.

Κάπως έτσι το «τριφύλλι» πέτυχε τον πρώτο σημαντικό στόχο που είχε θέσει στη φετινή σεζόν, να βρεθεί στη League Phase του Conference League εξασφαλίζοντας την ευρωπαϊκή του συνέχεια για τη φετινή σεζόν.

Και πως να μην τα καταφέρει όταν έχει στον πάγκο του τον άνθρωπο που δεν απέτυχε ποτέ να φτάσει την ομάδα του σε main phase διοργάνωσης ξεκινώντας από τον δεύτερο γύρο των προκριματικών και στις τέσσερις φορές που του τέθηκε αυτή η δοκιμασία.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ήρθε στον Παναθηναϊκό έχοντας το απόλυτο σε προκρίσεις σε προκριματικά με την Κοπεγχάγη μετρώντας 9/9 σε Champions League και Conference League έχοντας πετάξει ομάδες σαν τη Σπάρτα Πράγας, τη Μάλμε και τη Βασιλεία.

Στους «πράσινους» κατόρθωσε να διευρύνει αυτό το σερί, παρ' ότι στα έξι παιχνίδια που έδωσε, μέτρησε μονάχα μία νίκη στην κανονική διάρκεια, εκείνη στο Πακς στο πρώτο ματς ενώ δεν μπόρεσε να κερδίσει κανένα ματς στην έδρα του φέρνοντας τρεις ισοπαλίες.

Μπορεί οι προκρίσεις αυτές να μην ήρθαν απέναντι σε ομάδες υψηλού επιπέδου, να μην ήρθαν με ωραίο ποδόσφαιρο, να χρειάστηκε πολλές φορές οι φίλοι της ομάδας να καρδιοχτυπήσουν, ωστόσο, όπως είπε αρκετές φορές κατά τη διαδικασία αυτή ο Δανός κόουτς, αυτά τα ματς ήταν απλώς για να κάνεις τη δουλειά με οποιονδήποτε τρόπο και τίποτε παραπάνω.

Αναλυτικά τι έχει κάνει στα προκριματικά

2023-2024 (Champions League)

Μπρέινταμπλικ - Κοπεγχάγη 0-2 και Κοπεγχάγη - Μπρέινταμπλικ 6-3 (2ος γύρος)

Κοπεγχάγη - Σπάρτα Πράγας 0-0 και Σπάρτα Πράγας - Κοπεγχάγη 1-1 κ.δ. και 3-3 παρ. (5-7 πεν.) 3ος γύρος

Ράκοφ - Κοπεγχάγη 0-1 και Κοπεγχάγη - Ράκοφ 1-1 (Play Offs)

2024-2025 (Conference League)

Μπρούνο Μάγκπις - Κοπεγχάγη 0-3 και Κοπεγχάγη - Μπρούνο Μάγκπις 5-1 (2ος γύρος)

Κοπεγχάγη - Μπάνικ Οστράβα 1-0 και Μπάνικ Οστράβα - Κοπεγχάγη 2-2 (3ος γύρος)

Κοπεγχάγη - Κιλμάρνοκ 2-0 και Κιλμάρνοκ - Κοπεγχάγη 1-1 (Play Offs)

2025-2026 (Champions League)

Κοπεγχάγη - Ντρίτα 2-0 και Ντρίπα - Κοπεγχάγη 0-1 (2ος γύρος)

Μάλμε - Κοπεγχάγη 0-0 και Κοπεγχάγη - Μάλμε 5-0 (3ος γύρος)

Βασιλεία - Κοπεγχάγη 1-1 και Κοπεγχάγη - Βασιλεία 2-0 (Play Offs)

2026-2027 (Conference League)