Ο Ινιάκι Πένια παραχώρησε συνέντευξη στην «AS» μιλώντας για το ισπανικό clasico και συγκρίνοντάς το με το ντέρμπι των «αιωνίων» που έζησε για πρώτη φορά φέτος στη Super League.

Το πρώτο clasico της σεζόν στην Ισπανία έφτασε, με την Μπαρτσελόνα να υποδέχεται σήμερα στις 22:00 στο Καμπ Νόου τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη 10η αγωνιστική της La Liga.

Με αφορμή το πολυαναμενόμενο ντέρμπι, ο Ινιάκι Πένια ως πρώην παίκτης των Μπλαουγκράνα μίλησε στην «AS» κι έκανε τη δική του εκτίμηση για το αποτέλεσμα, ενώ αναφέρθηκε στη μέχρι τώρα εμπειρία του από την Ελλάδα συγκρίνοντας τα όσα έζησε στο «Γ.Καραϊσκάκης» με τα όσα είχε βιώσει τόσο στην πατρίδα του όσο και στην Τουρκία.

Ο γκολκίπερ του Τριφυλλιού στάθηκε στην αντιπαλότητα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό και στον φανατισμό των φιλάθλων τους, σημείωσε πως αυτός είναι ιδιαίτερα έντονος και στο μπάσκετ, ενώ μίλησε για ό,τι τον δυσκόλεψε περισσότερο κατά τη διάρκεια της αναμέτρησής τους με τους Ερυθρόλευκους στο Φάληρο.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξή του

Πώς είναι η ζωή στην Αθήνα;

«Μέχρι στιγμής, όλα πάνε καλά. Από άποψη κλίματος, φαγητού, ανθρώπων και ποιότητας ζωής, συγκρίνεται με μια πόλη όπως η Βαρκελώνη. Η γλώσσα είναι πολύ πιο δύσκολη και, προς το παρόν, τα βγάζω πέρα με τα αγγλικά. Η εμπειρία είναι εξαιρετικά θετική και τα πηγαίνουμε καλά αγωνιστικά.»

Πώς είναι η σχέση με τους φιλάθλους, τόσο της ομάδας σου όσο και των αντιπάλων, εκτός γηπέδου;

«Οι άνθρωποι εδώ είναι πολύ παθιασμένοι και τα πάντα είναι στα άκρα. Αν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, είναι υπέροχα, αλλά αν πάνε στραβά, η ένταση χτυπάει κόκκινο αμέσως. Συνήθως δεν βγαίνω πολύ έξω, καθώς μένω σε μια προαστιακή περιοχή και κάνω μια ζωή αφοσιωμένη στην οικογένειά μου, αφού έχω έναν μικρό γιο και περιμένουμε ακόμα ένα παιδί τον Ιανουάριο. Η αντιπαλότητα είναι αισθητή σε κάθε βήμα, αλλά δεν έχω αντιμετωπίσει προβλήματα στον δρόμο και ο κόσμος μου δείχνει σεβασμό.»

Πώς ήταν η ατμόσφαιρα κατά την επίσκεψη στο γήπεδο του Ολυμπιακού για το ντέρμπι κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο;

«Πολύ παρόμοια με αυτό που είχα ζήσει στην Τουρκία. Τις ημέρες που προηγούνται, καταλαβαίνεις κιόλας ότι δεν πρόκειται για έναν φυσιολογικό αγώνα. Η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη, παρόλο που η κερκίδα ήταν εναντίον μας. Χάσαμε με 1-0 από ένα μακρινό φάουλ και μια δεύτερη μπάλα, αλλά ήταν απλώς μια ατυχία, καθώς δεν παίξαμε το καλύτερό μας ποδόσφαιρο, δεδομένου ότι έχουμε κερδίσει όλα τα παιχνίδια μας μέχρι τώρα εκτός από εκείνο. Επιπλέον, συνέβη κάτι πολύ περίεργο…»

Τι συνέβη;

«Πριν από το παιχνίδι, κοίταξα τις ενδεκάδες και εξεπλάγην αρκετά όταν είδα ποιος ήταν ο διαιτητής. Ήταν ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Ρώτησα και μου είπαν ότι διαιτητές της UEFA σφυρίζουν σημαντικά παιχνίδια υψηλού διακυβεύματος ώστε να αποφεύγεται κάθε υπόνοια ή ένταση. Το κάνουν εδώ και λίγο καιρό, με στόχο την πρόληψη προβλημάτων.»

Πιστεύεις ότι αυτό το μέτρο θα λειτουργούσε στην Ισπανία για έναν αγώνα όπως αυτός στο Καμπ Νόου;

«Δεν το είχα σκεφτεί μέχρι που το έζησα από πρώτο χέρι, αλλά τώρα πιστεύω πως ναι. Είναι διαιτητές εντελώς αποκομμένοι από τη σφαίρα επιρροής οποιασδήποτε ομάδας, και θεωρώ ότι είναι μια καλή πρωτοβουλία. Θα ήταν θετικό να διευθύνουν ξένοι διαιτητές ένα "Clasico". Βγάζει νόημα επειδή είναι συνηθισμένοι να σφυρίζουν ευρωπαϊκούς αγώνες υψηλού επιπέδου, και αυτό αποτρέπει κάθε υπόνοια. Επιπλέον, διαλύει τυχόν αμφιβολίες ή παρεξηγήσεις που μπορεί να έχει ο κόσμος γι' αυτούς πριν από ένα τόσο κρίσιμο ματς.»

Πώς επηρεάζει έναν αντίπαλο τερματοφύλακα να βρίσκεται σε μια «χυτρα ταχύτητας» απέναντί τους, με καπνογόνα και μια κολασμένη ατμόσφαιρα;

«Όταν φτάνει η ώρα, ξέρεις πού μπλέκεις και τι να περιμένεις. Προσπαθείς να προετοιμαστείς καλύτερα για να μην χάσεις τη συγκέντρωσή σου σε μια τόσο τεταμένη ατμόσφαιρα. Προσπαθούν να εξαλείψουν τα καπνογόνα επειδή τα παιχνίδια διακόπτονταν πολύ συχνά, και όλοι συμφώνησαν να κρατήσουν ενιαία στάση. Ακόμα εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά υπάρχει επίσης το πρόβλημα με τα λέιζερ.»

Το έζησες αυτό στο γήπεδο του Ολυμπιακού;

«Ναι. Για πάνω από εβδομήντα στα ενενήντα λεπτά, ήταν ακριβώς πάνω από το κεφάλι μου, σημαδεύοντάς με από την απέναντι άκρη του γηπέδου, προσπαθώντας να με αποσυντονίσουν. Έπρεπε να καταβάλω προσπάθεια να το αγνοήσω, διότι είναι δύσκολο να πρέπει να διακόπτεται το παιχνίδι για να εντοπιστεί ποιος το κάνει. Έπρεπε να προσαρμοστώ, επειδή αυτά είναι πράγματα που δεν μπορώ να ελέγξω.»

Το πάθος και η αντιπαλότητα σε ένα ντέρμπι της Αθήνας συγκρίνονται με εκείνα ενός «Clasico»;

«Σε επίπεδο μιντιακής κάλυψης και παγκόσμιας απήχησης, προφανώς δεν είναι το ίδιο, αλλά θα μπορούσες να το συγκρίνεις με ένα παιχνίδι Μπέτις - Σεβίλλη. Το γεγονός ότι βρίσκονται στην ίδια πόλη το κάνει πιο έντονο, και η ατμόσφαιρα χτίζεται πολύ νωρίτερα. Ακόμη και όταν βρίσκεσαι στο ξενοδοχείο, οι αντίπαλοι φίλαθλοι πυροδοτούν κροτίδες. Αυτό που έζησα στο στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» δεν συγκρίνεται με τίποτα από όσα βλέπεις σε ένα "Clasico" όσον αφορά την πίεση και την ατμόσφαιρα. Είναι πολιτισμικό φαινόμενο και οφείλεις να προσαρμοστείς.»

Η έχθρα επεκτείνεται και στο μπάσκετ…

«Απολύτως. Το παίρνουν προσωπικά. Ή είσαι ένας από εμάς ή ένας από αυτούς. Το βλέπεις καθημερινά στον δρόμο. Όταν οδηγείς, βλέπεις γκράφιτι κατά της αντίπαλης ομάδας και οι οπαδοί το ζουν με τεράστιο πάθος.»

Έζησεις επίσης από κοντά, αν και από τον πάγκο, έναν αγώνα Γαλατασαράι - Φενέρμπαχτσε. Πώς θα τον συνέκρινες με το «Clasico» και το ελληνικό ντέρμπι από άποψη έντασης;

«Η κατάταξη, με βάση την ατμόσφαιρα στο γήπεδο και το πάθος, θα ήταν Τουρκία, Ελλάδα και Ισπανία, με αυτή τη σειρά, αναφερόμενοι σε αγώνες ύψιστης αντιπαλότητας όπως το Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης. Αυτό είναι που βίωσα. Αυτά που λένε για την τουρκική "κόλαση" είναι απολύτως αληθινά.»

Ο Ινιάκι Πένια έχει αγωνιστεί σε τρία «Clasicos». Το πρώτο ήταν μια νίκη με 4-1 για το Super Cup στη Σαουδική Αραβία, με τρία γκολ από τον Βινίσιους…

«Ξεκίνησαν με δύο γρήγορα γκολ και τα πράγματα δυσκόλεσαν πολύ για εμάς. Ήταν δύσκολο να διαχειριστούμε την κατάσταση, αλλά έπρεπε να τη αποδεχτούμε. Ήταν ένα σκληρό αποτέλεσμα. Γνωρίζαμε ότι παίκτες όπως ο Βινίσιους ή ο Μπέλινγχαμ μπορούσαν να μας βγουν στην πλάτη, και εκείνη την ημέρα γευτήκαμε την πικρή πλευρά αυτών των δυνατών αγώνων.»

Η απουσία του Βινίσιους από το Καμπ Νόου θα ρίξει λίγο την ατμόσφαιρα στις κερκίδες;

«Δεν το νομίζω. Ένα "Clasico" παραμένει πάντα το ίδιο, ανεξάρτητα από ποιοι αγωνίζονται. Δεν θα κάνει καμία διαφορά.»

Το δεύτερο «Clasico» ήταν ένα 0-4 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» με εξαιρετική απόδοση από μέρους σας…

«Το αγωνιστικό μας μομέντουμ διέφερε σημαντικά σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Βρισκόμασταν σε εξαιρετικά θετικό σερί. Ήμασταν στην κορυφή της La Liga, είχαμε νικήσει άνετα τη Μπάγερν Μονάχου με 4-1 στο Champions League και φτάσαμε στο "Μπερναμπέου" με διαφορετική ψυχολογία. Παίξαμε φανταστικό ποδόσφαιρο και πήραμε εκδίκηση για την ήττα στη Σαουδική Αραβία.»

Προτιμάς αυτό το διασυρμό ή τη νίκη με 5-2 στο επόμενο Σούπερ Καπ;

«Ίσως το Super Cup, διότι ένας τελικός είναι ζήτημα ζωής ή θανάτου και διακυβεύεται ένας τίτλος. Μια νίκη που σε στέφει πρωταθλητή γιορτάζεται με μεγαλύτερη ένταση.»