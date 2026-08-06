Κάθε νέα αρχή και μπλέξιμο

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για το ματς του ΠΑΟ με την ΤΣΣΚΑ1948 υπενθυμίζοντας ότι οι ομάδες πρέπει να χτίζονται από την άμυνα.

Ομολογώ πως δεν θυμάμαι προπονητή να εξηγεί τόσο καλά – και με μια μάλλον λιτή δήλωση – ένα κακό αποτέλεσμα όπως το έκανε χθες ο Τζέικομπ Νίστρουμ. Μετά την ισοπαλία του ΠΑΟ (1-1) με την άγνωστη ΤΣΣΚΑ1948 κι ενώ στο ΟΑΚΑ δεν είχαν κοπάσει οι αποδοκιμασίες του μάλλον αυστηρού κόσμου που βρέθηκε εκεί ο Δανός είπε τα εξής. «Είναι εύκολο να πούμε τι έγινε σήμερα. Οταν χάναμε τη μπάλα ήμασταν πολύ ανοιχτοί. Και χάναμε και τις δεύτερες μπάλες. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από το πρώτο 30λεπτο. Είμαι απογοητευμένος που δεν το κεφαλαιοποιήσαμε. Όταν ισοφαριστήκαμε αρχίσαμε να αγχωνόμαστε πάρα πάρα πολύ και κάναμε λάθη. Υπάρχουν πολλές αλλαγές στην ενδεκάδα. Νέος τερματοφύλακας, νέο δίδυμο στα στόπερ, αρκετοί καινούργιοι. Πρέπει να συνδεθούμε καλύτερα μεταξύ μας» είπε. Πολύ σωστά. Αλλά το θέμα είναι γιατί συμβαίνουν όλα αυτά.

Επτά στους έντεκα είναι πολλοί

Ο ΠΑΟ είναι αλήθεια πως έχει πολλούς νέους παίκτες. Χθες ξεκίνησαν στην ενδεκάδα του έξι νεοφερμένοι και ο Γιάγκουσιτς, που κι αυτός σαν νέο απόκτημα είναι. Με επτά καινούργιους παίκτες είναι πολύ δύσκολο μια ομάδα να έχει ομοιογένεια στις αρχές Αυγούστου. Γιατί ο ΠΑΟ έχει τόσους πολλούς νεοφερμένους; Γιατί αυτό ήθελαν όσοι έχουν τις τύχες του: να αλλάξει ριζικά η ομάδα.

Ο ΠΑΟ τελείωσε την περασμένη σεζόν του διώχνοντας τον Ράφα Μπενίτεθ κι ένας από τους λόγους ήταν ότι αυτός είπε πως η ομάδα χρειάζεται δέκα παίκτες: στο τέλος του καλοκαιριού θα έχει περισσότερους και όλοι θα έχουν αποκτηθεί όλοι για βασικοί. Αυτό συμβαίνει γιατί η στόχευση εξ αρχής ήταν η δημιουργία μιας καινούργιας ομάδας ικανής να κερδίσει το πρωτάθλημα, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς κανένα κόστος. Η αίσθησή μου είναι ότι υποτιμήθηκε – κατά κάποιο τρόπο – η δυσκολία των προκριματικών του Conference League: πιστεύω πως όλοι στον ΠΑΟ πιστεύουν ότι θα τους περάσουν και θα φτάσουν στην League Phase, και λογικά έτσι θα συμβεί αφού οι αντίπαλοι που ο ΠΑΟ έχει είναι κομμάτι δύσκολο να τον αποκλείσουν. Να τον τρομάξουν όμως εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι είναι ασύνδετος μια χαρά μπορούν να το κάνουν. Το έκανε η Πακσι στο προηγούμενο ματς και το έκανε και η ΤΣΣΚΑ1948 χθες. Με τον ίδιο τρόπο που ο Νίστρουμ περιέγραψε: σπεκουλάροντας σε αμυντικές κυρίως αδυναμίες. Στις ανακτήσεις της μπάλας πχ. Αλλά και στο γεγονός ότι τα ακραία μπακ κυρίως παίζουν εντελώς ακάλυπτα. Χθες ο Πελίστρι, ο Αντίνο και ο Γιάγκουσιτς δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ τους όχι να βοηθήσουν όσους έπαιζαν πίσω τους, αλλά απλά να επιστρέψουν να δουν πως είναι να βρίσκεσαι στο δεύτερο μισό του γηπέδου.

Αποτελέσματα και όχι θέαμα

Πάμε παρακάτω. Γιατί υπάρχουν τόσα αμυντικά προβλήματα; Πρώτα από όλα γιατί η άμυνα σε σχέση με τις άλλες γραμμές είναι αυτή στην οποία υπάρχουν λιγότερες λύσεις, λιγότερος ανταγωνισμός και κατά συνέπεια και λιγότερη προσπάθεια: ενώ για τις θέσεις τις επίθεσης γίνεται χαμός, στην άμυνα υπάρχουν ήδη βασικοί που έχουν πάρει την φανέλα στο σπίτι. Ο ΠΑΟ έχει περισσότερα φορ από κεντρικούς αμυντικούς – το λες και πρωτοτυπία.

Υπάρχει όμως κι ένας άλλος λόγος πολύ φανερός: ο Νίστρουμ ρίχνει το βάρος του στην επίθεση ξεχνώντας (;) ότι οι ομάδες χτίζονται από την άμυνα – οι τρόποι που ο ΠΑΟ έχει για να αμύνεται σε αυτά τα πρώτα ματς μοιάζουν λίγοι. Είναι όμως δυνατόν ένας προπονητής με πείρα πρωταθλητισμού (και ευρωπαϊκών προκριματικών) να κάνει ένα τέτοιο λάθος; Όχι φυσικά. Αυτό αποδεικνύεται από μια άλλη δήλωση που έχει κάνει ο Δανός μια μέρα πριν το ματς: «δεν υποσχέθηκα ποτέ καλό θέαμα, αλλά αποτελέσματα» είπε. Και προφανώς πιστεύει πως σε αυτή την φάση της σεζόν και με αντίπαλο τις συγκεκριμένες ομάδες τα αποτελέσματα μπορεί να τα φέρει η επιθετική αποτελεσματικότητα. Μόνο που όταν σε τρία ματς αλλάζει και η επιθετική τριάδα ούτε αυτό είναι τόσο απλό.

Αλλαγές χωρίς αλλαγή

Ο Νίστρουμ ανησυχεί προφανώς για την άμυνα. Εχοντας δει τι συνέβη στο ματς με την Πακσι άλλαξε και στόπερ (με τον Φαν Ντρόγκελεν αντί του Τουμπά), αλλά και κάτι στα χαφ προτιμώντας τον Τσιριβέγια αντί του Τσέριν. Αλλά ο Ολλανδός στόπερ έκανε ντεμπούτο (με ό,τι αυτό σημαίνει) και η αλλαγή του Τσέριν δεν έδωσε τα αναμενόμενα.

Το δίδυμο Καμαρά – Τσιριβέγια μου θύμισε αυτό που έλεγε κάποτε ο Πάολο Σόουζα, ότι δηλαδή μια ομάδα δεν μπορεί να έχει δυο «χαφ υαλοκαθαριστήρες», δυο παίκτες δηλαδή που μένουν βιδωμένοι στο χώρο τους και παίζουν την μπάλα παράλληλα. Ο Νίστρουμ γνωρίζοντας πως ο Γιάγκουσιτς δεν θα ασχοληθεί με ποταπές για δεκάρι δουλειές (τύπου ανακτήσεις μπάλας, πρέσινγκ κτλ) ζήτησε από τον Ραστόντερ να γυρίζει αυτός πιο πολύ και για να βοηθάει ανασταλτικά και για να παίρνει πάσες από τους δυο κόφτες, αλλά ο Ελβετός, παρά την όρεξή του δεν είναι ο Χάρι Κέιν. Ετσι οι αντίπαλοι έβρισκαν χώρους στο πλάι (ο Μασιάλ και ο Ρούσεφ έκαναν περίπου ό,τι ήθελαν αφού ο Τσάπρας και ο Κυριακόπουλος ήταν εντελώς μόνοι – κι όχι μόνο στη φάση του γκολ της ισοφάρισης), αλλά και στον άξονα αφού ο Τσιριβέγια και ο Καμαρά δεν έφταναν.

Όταν ο Νίστρουμ άλλαξε την μεσαία γραμμή με τον Τσέριν αντί του Καμαρά και τον Ταμπόρδα ο ΠΑΟ είχε αγχωθεί πολύ. Κι αν δεν έχασε το χρωστά στον Πένια που σταμάτησε τον Ρούσεφ και στο γεγονός ότι στο 83΄ο Γκάσεβιτς σημάδεψε το δοκάρι. Ο Νίστρομ έβλεπε το κακό να πλησιάζει και με τους Κάτρη και Κοντούρη κράτησε την ισοπαλία. Σίγουρα κάπως αλλιώς περίμενε τα πράγματα.

Θα ξεχαστεί γρήγορα εκτός αν…

Αυτό που εγώ καταλαβαίνω είναι ότι ο Νίστρουμ πιστεύει πως ο ΠΑΟ για να κερδίσει το πρωτάθλημα (αυτό είναι ο βασικός του στόχος) πρέπει να μπορεί να σκοράρει πιο εύκολα από τα προηγούμενα χρόνια: η βασική προσοχή του είναι σε αυτό – όπως νομίζω και η προσοχή της διοίκησης που συνεχίζει να προσθέτει παίκτες στην επίθεση. Αν δεν υπάρξει ατύχημα στα προκριματικά του Conference League ματς, όπως το χθεσινό ή αυτό με την Πάκσι στο ΟΑΚΑ θα ξεχαστούν γρήγορα: αν την επόμενη Τρίτη προκύψει αποκλεισμός θα υπάρξει γκρίνια τεράστια. Αλλά και μια δυσκολία μεγάλη για τον κόουτς: θα είναι δύσκολο να διαχειριστεί καμιά τριανταριά παίκτες που έχει τώρα ο ΠΑΟ έχοντας μόνο τα ματς του ελληνικού πρωταθλήματος.

Όλα αυτά τα επισημαίνω πιστεύοντας πως είναι μάλλον απίθανο ο ΠΑΟ να αποκλειστεί από την ΤΣΣΚΑ1948. Τα πρώτα του τριάντα λεπτά στο χθεσινό ματς δείχνουν πως είναι καλύτερος κι όχι μόνο γιατί προηγήθηκε με το δουλεμένο γκολ του Γιάγκουσιτς. Αν τα επαναλάβει σε ένα άδειο γήπεδο όπως αυτό στο οποίο θα γίνει η ρεβάνς θα βρει δυο γκολ και θα περάσει. Λέω δυο γιατί μέχρι τώρα δέχεται ένα γκολ σε κάθε ματς: χθες η ομάδα απο την Βουλγαρία σκόραρε για πρώτη φορά φέτος σε τρεις αγώνες. Και δεν είναι τυχαίο.