Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948 1-1: Τα highlights του αγώνα
Ο Παναθηναϊκός δεν είχε φαντασία στο παιχνίδι του κι έμεινε στο 1-1 με την ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΟΑΚΑ.
Στο 21' έγινε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Ο Αντίνο από αριστερά έβγαλε υπέροχη σέντρα, ο Γιάγκουσιτς μπήκε ως κρυφός φορ στην περιοχή και με θαυμάσια κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Μαρίνοφ για το 1-0.
Στο 31' οι Βούλγαροι ισοφάρισαν. Συνδυασμός της ΤΣΣΚΑ, ο Μασιέλ έκανε άτσαλο σουτ, η μπάλα στρώθηκε στον Ρούσεφ κι αυτός σε κενό τέρμα ουσιαστικά ισοφάρισε.
Στο 57' ο Ρούσεφ πήρε τη μπαλιά, ο Φαν Ντρόνγκελεν, τον κάλυπτε, ο Βούλγαρος μπήκε από αριστερά στην περιοχή και πλάσαρε με το δεξί με τον Πένια ν' αποκρούει εκπληκτικά με το αριστερό χέρι και να κρατάει το 1-1.
Στο 81' ο Πένια απέκρουσε το σουτ του Ντιαλό σε κόρνερ και από στατική φάση κινδύνευσε ο Παναθηναϊκός. Στην εκτέλεση του Ρούσεφ η άμυνα απομάκρυνε και ο Γκάσεβιτς εκτός περιοχής έκανε ένα τρομερό αριστερό σουτ και η μπάλα πήγε στο οριζόντιο δοκάρι κι άουτ.
Τα highlights του αγώνα
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