Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την προσθήκη του Κινγκς Κάνγκουα και το Gazzetta σας παρουσιάζει το αγωνιστικό προφίλ του μέσου από τη Ζάμπια.

Την 11η φετινή του φετινή του μεταγραφή ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός, αφού έντυσε στα πράσινα τον Κινγκς Κάνγκουα

Ο 27χρονος μέσος από τη Ζάμπια αποκτήθηκε από την Χάποελ Μπερ Σεβά του Ισραήλ, με τους «πρασίνους» να δαπανούν ένα ποσό που έφτασε τα 4 εκατ. ευρώ για να τον κάνουν δικό τους ενώ παράλληλα στον παίκτη δόθηκε ένα τετραετές συμβόλαιο, που προβλέπει ετήσιες απολαβές ύψους 1 εκατ. ευρώ για κείνον.

Η προσθήκη αυτή ενισχύει ακόμη περισσότερο τον άξονα των «πρασίνων», αφού προσφέρει μία παραπάνω λύση στον Νίστρουπ για τη μεσαία γραμμή, φέρνοντας παράλληλα κάποια χαρακτηριστικά, που δεν διαθέτουν οι υπόλοιποι παίκτες της γραμμής αυτής.

Πάμε, λοιπόν, να δούμε τι παίκτης είναι ο Κινγκς Κάνγκουα που έφερε το «τριφύλλι».

Ένας χαφ με δημιουργία, εκτέλεση και κουβάλημα

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν είναι ισορροπημένος, αφού οι επιθετικές του αρετές είναι σαφώς ανώτερες από τις αμυντικές του.

Μιλάμε για τον δεύτερο παίκτη σε σύνολο γκολ και ασίστ στο περσινό πρωτάθλημα του Ισραήλ με 20. Ήταν ταυτόχρονα ένατος σκόρερ στη λίγκα με 12 γκολ που προήλθαν από τελικές που άξιζαν 8,07xG (δηλαδή σκόραρε 3,93 παραπάνω) και δεύτερος σε ασίστ με 8 έχοντας δημιουργήσει ευκαιρίες που άξιζαν 8,49xA.

Ο Κάνγκουα λατρεύει να βρίσκεται κοντά στην αντίπαλη περιοχή, αφού είναι αρκετά ικανός τόσο στο να δημιουργεί ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του, όπως έδειξε και ο παραπάνω δείκτης, όσο και στο να απειλεί με δικές του προσπάθειες.

Διαθέτει εξαιρετική τεχνική και καλές επαφές με τη μπάλα. Του αρέσει να κατεβαίνει χαμηλά, να την παίρνει και να την κουβαλάει για κάποια μέτρα. Ήταν δεύτερος πέρυσι σε προωθητικά τρεξίματα με τη μπάλα έχοντας 106 τέτοια. Στοιχείο το οποίο δεν έχουν τα υπόλοιπα χαφ του Παναθηναϊκού.

Μπορεί να μην κάνει φαντεζί ντρίμπλες, ωστόσο με την ευλυγισία που διαθέτει λόγω του χαμηλού κέντρου βάρους, μπορεί να προσποιείται και να αλλάζει γρήγορα κατεύθυνση ξεπερνώντας έτσι τους αντιπάλους του.

Έχει καλές μεταβιβάσεις τόσο μακρινές όσο και κοντινές. Στις δε πρώτες είχε το δεύτερο καλύτερο ποσοστό σε όλο το πρωτάθλημα του Ισραήλ με 72,73%.

Έχει καλό κριτήριο στην πάσα του, από την άποψη ότι ξέρει πότε πρέπει να παίζει με ασφάλεια και πότε να ρισκάρει.

Ήταν τρίτος σε πάσες κλειδιά στη λίγκα με 23, πρώτος σε second assist (η πάσα πριν την ασίστ) με πέντε ενώ ήταν τέταρτος και σε deep completions με 69, που είναι οι πάσες που φέρνουν τη μπάλα μέχρι και 20 μέτρα κοντά στην αντίπαλη περιοχή.

Είναι ιδιαίτερα κινητικός χωρίς τη μπάλα, αφού είτε κατεβαίνει πιο χαμηλά για να την πάρει είτε κινείται ανάμεσα στις γραμμές άμυνας του αντιπάλου.

Το ζήτημα με την άμυνα και τις μονομαχίες που τον περιορίζει

Μπορεί στο κομμάτι με τη μπάλα και γενικότερα στα επιθετικά του καθήκοντα να είναι εξαιρετικός, ωστόσο στον αμυντικό τομέα έχει τρανταχτές αδυναμίες.

Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή, που δεν ξεπερνάει το 1,70μ., με χαμηλό βάρος κι έτσι έχει αντικειμενική αδυναμία στις μονομαχίες. Δεν αποφεύγει να μπει σ' αυτές, όμως δεν έχει καλό ποσοστό επιτυχίας ελέω της έλλειψης δύναμης.

Διαθέτει αρκετές φυσικές δυνάμεις, οπότε έχει επιστροφές, ωστόσο γενικότερα οι αμυντικές αντιδράσεις του δεν είναι και οι καλύτερες.

Στις στατικές φάσεις στην άμυνα τοποθετείται στα όρια της περιοχής για να μαζεύει τα διωξίματα ή να βγαίνει να πιέζει πρώτος όταν πάει να γίνεται κάποιο σουτ. Στην επίθεση είναι συνήθως ο εκτελεστής, αφού μιλάμε για τον δεύτερο καλύτερο του πρωταθλήματος του Ισραήλ με 0,06 ασίστ ανά στατική φάση.

Η αδυναμία του αυτή στο αμυντικό κομμάτι δημιουργεί πρόβλημα στο κομμάτι της θέσης του. Στο γήπεδο εκείνος πέρυσι κινούταν από τη μέση του γηπέδου και μπροστά, στα αριστερά (με ανάποδο πόδι).

Ωστόσο, παρ' ότι θεωρητικά κάποιοι τον λογίζουν ως κεντρικό μέσο, δεν είναι εύκολο να αγωνίζεται στη θέση αυτή λόγω της φτωχής αμυντικής του συνεισφοράς, η οποία προσιδιάζει περισσότερο σε δεκάρι.

Ίσως σε κάποια ματς με χαμηλής δυναμικότητας ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα, να μπορούσε να σταθεί εκεί, αλλά οι πολλές μεταβάσεις που έχει το παιχνίδι του Νίστρουπ είναι πιθανό και πάλι να δημιουργούσαν πρόβλημα αμυντικά σε μία ομάδα με το μέσο από τη Γκάμπια στο «8».

Όσον αφορά τα φυσικά του χαρακτηριστικά, είναι ιδιαίτερα γρήγορος, ειδικά στα πρώτα του βήματα. Η έκρηξη αυτή τον βοηθάει να ξεπερνάει εύκολα και τους αντιπάλους του.

Δεν διαθέτει ιδιαίτερη δύναμη λόγω της σωματοδομής του, έχει καλή φυσική κατάσταση που τον βοηθάει να τρέχει συνεχώς χωρίς να τραυματίζεται (11ος σε λεπτά περύσι στη λίγκα με 2.937) και να κάνει αρκετές ενέργειες με τη μπάλα ενώ έχει και τρομερή ευλυγισία.

Τέλος, είναι και αρκετά ήρεμος, παρ' ότι πρόκειται για έναν παίκτη που δέχεται πολλά φάουλ. Πέρυσι τελείωσε το πρωτάθλημα όντας δεύτερος σε κερδισμένα με 72.