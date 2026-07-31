Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Πάκσι, όσα άρεσαν, όσα δεν άρεσαν κι όσα έκαναν την διαφορά.

Σε αυτή την εποχή, όταν είσαι νέα ομάδα, με καινούριο προπονητή, πολλά νέα πρόσωπα και έχοντας ένα τεράστιο πρέπει πάνω από το κεφάλι σου, το πρώτο ζητούμενο είναι οι προκρίσεις. Να γίνει το 3/3, να κάνεις την δουλειά, να μπεις στη league phase του Conference League. Ο Παναθηναϊκός απόψε έκανε το αυτονόητο, πέρασε το εμπόδιο της αξιόλογης Πάκσι. Όχι με τρόπο ιδανικό, όχι με καλή εικόνα, το έκανε και του το έκαναν θρίλερ οι ανεκδιήγητοι Ολλανδοί διαιτητές και η απίθανη UEFA που έχει... ξεχάσει το VAR στη φάση αυτή. Ο πάγκος, όμως, έδωσε την λύση και το happy end με πράσινο χρώμα για την ομάδα της Αθήνας έγραψε τον επίλογο αυτού του ζευγαριού. Ας τα πάρουμε από την αρχή...

Έδωσε δικαιώματα με την ανασταλτική του εικόνα

Η εικόνα του Τριφυλλιού στο πρώτο μέρος ήταν κακή. Ο Ντε Φράι στην άμυνα, ο Τσέριν στη μεσαία γραμμή και ο κορυφαίος, Αντίνο, ήταν σαν να παίζουν μόνοι τους. Με 3/11 δουλειά δεν μπορείς να κάνεις. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού ήταν στο ανασταλτικό κομμάτι. Ειδικά στις αμυντικές του μεταβάσεις. Δεν ήταν θέμα μέτρων. Ήταν θέμα αντιδράσεων, τοποθετήσεων, μαρκαρισμάτων. Ο Ούγγροι έσπαγαν με ευκολία το counterpress, δημιούργησαν κινδύνους σε τρεις σερί στατικές φάσεις, βρήκαν εύκολα σουτ έξω από την περιοχή, μέχρι τελικά να παγώσει το ΟΑΚΑ. Για τα διαιτητικά θα μιλήσουμε πιο κάτω. Κακή αντίδραση από τον Τσάπρα που δεν πηγαίνει agrressive στη φάση, ο Καμαρά κάνει ένα ανεπίτρεπτο πούλημα και κάπως έτσι έγινε το κακό. Η γκολάρα του Γιάγκουσιτς με ένα τρομερό σουτ έφερε οξυγόνο για το ημίχρονο, αυτοπεποίθηση και πίστη.

Την έκλεισε, πήρε πνοή από τις αλλαγές και την πέρασε

Το δεύτερο μέρος είχε άλλο σκηνικό. Ο Παναθηναϊκός με την ψυχολογία της ισοφάρισης, έβαλε την Πάκσι στην περιοχή της, απείλησε αρχικά με μεγάλη στιγμή του Ντε Φράι , πίεζε, το δεύτερο γκολ ήταν θέμα χρόνου αλλά οι Ούγγροι ξαναέβαλαν δύσκολα στην εξίσωση. Είπαμε τα διαιτητικά όλα μαζεμένα παρακάτω. Ο Νίστρουπ ρίσκαρε, έπαιξε 4-4-2 γρήγορα, ο Ραστόντερ έκανε την δουλειά και για τον Τεττέη που δεν ήταν καλός, πίεσε τον αντίπαλο και η λύση ήρθε στο φινάλε με έναν άμεσο τρόπο. Οι ''πράσινοι'' ήταν πολύ πιο άμεσοι απόψε από αυτό που θέλει ο προπονητής. Το άγχος, η ανυπομονησία, οι ασθένειες οι περσινές, ό,τι και αν ήταν αυτό, είναι δεδομένο πως δεν άρεσε στον Δανό κόουτς. Ο Νίστρουπ έκανε την διαφορά με τις αλλαγές του. Ο Ταμπόρδα έδωσε πνοή, ζωντάνεψε το Τριφύλλι και από τα δικά του πόδια ξεκινά το γκολ. Ο Ραστόντερ ήταν εκεί που έπρεπε, πήρε ένα πρώτο κοντρόλ με την... απαγορευμένη περιοχή και το τελείωσε. Όπως κέρδισε και πολλές μονομαχίες έξω από την περιοχή. Ο Τσιριβέγια έδωσε ηρεμία, ο Φαν Ντρόγκελεν μάλλον έδειξε πως έπρεπε να έχει ξεκινήσει.

Ένα σκορ που αποτελεί κάλπικη εικόνα

Πάμε και σε εκείνους που το έκαναν θρίλερ πέρα από τον Παναθηναϊκό. Στο πρώτο γκολ υπάρχει υποψία επιθετικού φάουλ πάνω στον Τσάπρα. Στο δεύτερο δεν υπάρχει καμία υποψία. Από το χέρι του Χόρβατ, η μπάλα πηγαίνει στην περιοχή του Τριφυλλιού και έρχεται το γκολ. Οι Ολλανδοί ρέφερι ήταν εκείνοι που έβαλαν στο κόλπο της πρόκρισης της Πάκσι, εξίσου με την ελληνική ομάδα. Τους έκαναν δώρο μερικές κάρτες και φάουλ έξω από την περιοχή. Ανεπίτρεπτο που η UEFA δεν έχει VAR σε αυτά τα ματς. Ντροπή. Θα μπορούσε απόψε μία ομάδα να έχει πέσει στα τάρταρα από την έλλειψη της τεχνολογίας.

Αυτοί που ξεχώρισαν για τον Παναθηναϊκό

Σε ατομικό επίπεδο: Άνθρωπος του αγώνα ο Ραστόντερ που έβαλε το γκολ της πρόκρισης και κέρδισε πολλές μάχες μέσα κι έξω από την περιοχή. Αλάνθαστος στην άμυνα και με ασίστ ο Ντε Φράι. Καταπληκτικό πρώτο μέρος για τον Αντίνο, σαν να έπαιζε μόνος του. Συνέχισε να είναι καλός και στο δεύτερο. Ο Ταμπόρδα έκανε τα... δικά του, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά το πόσο χρήσιμος είναι σε αυτές τις καταστάσεις με το απρόβλεπτο που έχει στο παιχνίδι του. Ο Φαν Ντρόγκελεν έκανε την δουλειά... καθαρίζοντας αυτά που πρέπει και πάμε παρακάτω για μία ομάδα που πρέπει να μετρά προκρίσεις και παράλληλα να βελτιώνει την αγωνιστική της εικόνα.

Καμία ομάδα, όμως, μα πραγματικά καμία δεν ήρθε στα μέτρα του προπονητή στις έξι εβδομάδες δουλειάς. Οπότε υπομονή...