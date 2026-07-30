Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του επαναληπτικού του Παναθηναϊκού με την Πάκσι για τα προκριματικά του Conference League.

Έτοιμος να «σφραγίσει» το εισιτήριό του στον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League είναι απόψε (30/7) ο Παναθηναϊκός, που υποδέχεται την Πάκσι στο ΟΑΚΑ (Live από το Gazzetta).

Οι πράσινοι μετά τη νίκη με 2-1 στην Ουγγαρία είναι το φαβορί για να βρεθούν στον επόμενο γύρο, ενώ αναμένεται να έχουν στο πλάι τους περισσότερους από 20.000 φίλους της ομάδας.

Η σέντρα έχει προγραμματιστεί για τις 21:30 και η μετάδοση θα γίνει από τον ΣΚΑΙ.